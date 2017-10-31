Samsung Bir Sonraki Galaxy S Modelinin Arkasını Değiştirebilir

Galaxy S8 ve Galaxy S8+‘un halefinin söylentileri bu yılın başlarında başlamıştı. Şirketin telefon setlerini önümüzdeki yıllarda duyurabileceği ve bu da iPhone X‘in son sürümüyle Apple‘ın yelken rüzgarını atabileceği yönünde raporlar var.

Şüphesiz, bir sonraki Galaxy S‘in kasasının yapım sürecine uzun zamandır başlamış olsa da, cihazın arka tarafında çok farklı bir tasarıma sahip olacağı haberi geldi. Bu, geçmişte Huawei, LG ve hatta Samsung‘un daha çıkmamış modelleri hakkında bilgiler paylaşan Twitter hesabı UniverseIce tarafından bildirildi.

Hesaptan gelen tweet, tam olarak ne değişeceğine dair ayrıntıya girmiyor, sadece “Galaxy S9’un arka yüzü çok değişecek” ancak arka taraftaki parmak izi okuyucunun bu yıl ne kadar nefret edildiğini göz önüne alırsanız, muhtemelen bunun firmanın üzerinde yoğunlaştığı bir alan. Modelin bir sonraki iterasyonunun tam olarak nasıl gelişeceği görülecek ancak, işler başlamaya başlamadan önce neyin geleceğine dair bir belirti gösterilmesinin zamanı geldi.