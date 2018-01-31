Samsung Bitcoin Kazım Cihazları Üretecek!

Samsung‘un fabrikaları da artık Bitcoin madencilik donanımını yapmaya başladı. ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) tasarımı geçen sene tamamlandı ve The Bell’e göre bu ay işlemciler seri üretime geçti. Bu ASIC çipleri Çin’deki ismi bilinmeyen bir şirkete gönderiliyor.

Samsung Securities‘den bir analist, ASIC’lerin üretilmesinin şirketin fabrikalarının kapasitesinin yalnızca küçük bir bölümünde yer aldığını belirtti. Dolayısıyla bu diğer çiplerin üretimini etkilemeyecek.

Yine de Samsung için bu yeni bir kazanç kolu olacak. Örneğin; Bitcoin madencilik donanımlarının en büyük üreticilerinden biri olan Bitmain firması AntMiner donanımlarını TSMC tarafından (16nm sürecine dayanarak) üretiliyor. Samsung ise Bitcoin çipleri için hangi düğümün (node) kullanıldığını söylemedi.

Şirket son zamanlarda toplu olarak GDDR6 bellekler üretmeye başladı. Bu da GPU tabanlı kripto para birimlerinin madenciliğini yapmak için bir nimet olarak biliniyor.

Henüz ortada bir donanım olmadığı için hiçbir şekilde fiyatı hakkında da bilgi yok. İlerleyen günlerde detaylar daha da artacaktır. Bitcoin madenciliği için üretilecek yeni Samsung cihazları hakkında en yeni gelişmeleri sizlere sürekli olarak ileteceğiz.