Bütün büyük şirketler şu an akıllı hoparlörler yapıyor. Amazon Echo, Google Home ve Apple‘ın HomePod‘u, günlük yaşamınızın bir parçası olmak için yarışıyor. Yeni bir rapor Samsung‘un Bixby entegreli kendi akıllı ev cihazını gelecek yıl başlatacağını iddia ediyor.

Samsung’un Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Bixby akıllı asistanı tarafından desteklenen Samsung’un yeni cihazının ana çizimi olarak ses üzerine odaklanması bekleniyor. Cihazın, 2014’te satın aldığı SmartThings gibi ev içi otomasyon sistemlerini düzenlemeye büyük ölçüde güvenmesi bekleniyor. Elbette, Samsung’un Galaxy akıllı telefon serisine entegre olacaktır.

İşler planlandığı gibi giderse, Güney Koreli şirket 2018 yılının ortalarına kadar henüz adsız olan ürününü piyasaya sürebilir. Kaynaklar, Apple’ın ses kalitesine odaklı HomePod’u 349 dolara satarken Samsung’un fiyatı 200 dolarda tutması bekleniyor. Yine de Amazon’un pazar lideri Echo’sundan neredeyse iki kat daha pahalı olacak.

Görünüşe göre bir prototip zaten test ediliyor. Farklı renklerde ve kabaca, HomePod ve Echo boyutu arasında olması bekleniyor. Şimdilik ünitenin bir ekranı yok, ancak üstteki diğer akıllı hoparlörlere benzer uyarı ışıkları var. Bir kaynak da Bloomberg‘e Samsung’un, Echo Show‘a benzer bir şekilde cihazın bir noktasına dokunmatik ekran ekleyebileceğini söyledi.