Samsung Bölge Kilidi Nasıl Açılır?

Samsung telefonu ülkenizde çalışmıyor mu? Veya Samsung telefonunuz var mı ve onu yurtdışında kullanmayı mı düşünüyorsunuz? Samsung’un bölge kilitlemesini nasıl kaldıracağınız aşağıda açıklanmıştır.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modelleri de dahil olmak üzere Android 4.3 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran Samsung telefonlarda, telefon üreticisinin gri piyasa ithalatını durdurmak amacıyla uyguladığı bir bölge kilidi bulunmaktadır. Bu, taşıyıcı veya SIM kilit sisteminden ayrıdır ve ilk önce kutudan çıkardığınızda, telefonunuzu yalnızca onaylanan pazarlarda satılan bir SIM kartla kullanabilirsiniz. Peki, telefonunuzu yurtdışında kullanmanız gerektiğinde ne olur ve Samsung’un bölge kilidini nasıl kaldırıyorsunuz?

Muhtemelen bunun yeni bir şey olmadığını ve Temmuz 2013’ten beri devam ettiğini belirtmeliyiz. Ancak, okuyucular, özellikle de ikili-SIM telefonları ile Samsung’un bölge kilidi ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla Samsung, ikili SIM telefonlarını bölgeye kilitlemez, fakat yaptıysanız bile bölge kilidini kaldırmak için aşağıdaki tavsiyeleri kullanabilirsiniz.

Samsung bölge kilidini kaldırma

Birincisi, bölge kilidi sesler kadar korkutucu değil. Avrupa’daki Samsung akıllı telefonlar bölge kilitli ancak yalnızca İngiltere ve Avrupa’daki ülkeler (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Hırvatistan) ve artı AB üyesi olmayan birkaç ülke (Arnavutluk, Andorra, Bosna Hersek, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti) , Monako, Karadağ, San Marino, Sırbistan ve Vatikan).

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ABD’ye söylemek gerekirse, başka bir yere gidiyorsanız ve Samsung telefonunuzu yerel bir SIM ile kullanmanız gerekiyorsa, öncelikle onaylanan ülkelerden birinde beş dakikalık bir görüşme yaparak bölge kilidini devre dışı bırakabilirsiniz.

ABD versiyonu, tesadüfen, Kuzey, Güney ve Orta Amerika ile Karayipler’e bölge kilitlidir. Bu alanların dışında kullanmak için, bu bölgelerden birinde beş dakikalık bir görüşme başlatarak bölgenin kilitlenmesini kaldırabilirsiniz.

Bölge kilidini kaldırırken sorun yaşarsanız, Samsung sizin için kendi destek merkezlerinden birinden geçirebilirsiniz. Türkiye’de http://www.samsung.com/tr/support/servicelocation/ adresini ziyaret ederek en yakın destek merkezinizi keşfedebilirsiniz.