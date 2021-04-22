Samsung Bu Yıl Yeteri Kadar TV Üretemeyebilir!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, her ne kadar şuan lider konumda yer alsa da yaşanan çip kıtlığı sebebiyle düşüş yaşayabilir. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına virüs, kullanıcılardan gelen talebi arttırmış ve şirketler bu nedenle daha fazla üretime geçmişti. Bu durum iyi olarak gözükmüş olsa da ortaya yüksek bir çip kıtlığı çıkarmış durumda.

Bu çip üretiminde yaşanan kıtlık nedeniyle birçok yarı iletken fabrikası kapanmış ve şuan açık olanlar ise pek iyi durumda değil. Samsung‘ta birçok teknolojik cihaz ve çip üretimi yapan bir firma olarak bu durumdan etkilenecek gibi duruyor. Şirket sırf bu nedenle yeni Note serisi cihazını bu yıl sunmadı ve bir sonraki yıla erteledi.

İşte bugün ortaya çıkan habere göre ise şirketin sadece akıllı telefon pazarında üretim sıkıntısı yaşamayacağı aynı zamanda TV alanında da üretimlerde sıkıntı çıkacağı bildirildi. Şirket şuan için tam bir çip kıtlığı sıkıntısı yaşamıyor olsa da bu kıtlığın diğer alanlara yansımasından tedirgin oluyor.

Şirketin içerisinde yönetici konumunda yer alan birisi yetersiz çip üretimi nedeniyle Samsung‘un 2021 yılı içerisinde talebi karşılayabilecek kadar TV üretemeyeceğini dile getirdi. Ayrıca şirketin görsel ekran başkanı Han Jong-hee “Ciddi yonga tedarik sıkıntısı düzelmezse TV üretmenin mümkün olamayabileceğini” söyledi. Jong-hee, sorunları düzeltmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etmiş olsa da şirket dünyanın en iyi TV üreticisi konumundan düşebilir.