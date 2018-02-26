Samsung CEO'sundan Katlanabilir Ekranlı Telefon Hakkında Yeni Açıklamalar Geldi

En son çıkan söylentilerde duyduğumuz Samsung‘un katlanabilir ekran telefonu (Samsung Galaxy X‘i) CES 2018’de bir kaç kişiye sergilediği yönünde haberler çıktı. Bugün ise şirket CEO’su DJ Koh, projeyle ilgili biraz daha bilgi verdi.

Dün tanıtılan en yeni Galaxy S9 serisi akıllı telefonları duyurduktan sonra bir röportajda yönetici; katlanabilir ekranlı telefonun sadece bir söylenti olmadığını söyledi.

“Yeni bir telefon kategorisi başlattığımızda en iyi kullanıcı deneyimini sunacağımız konusunda kendimize güveniyorum” dedi.

DJ Koh, cihazın tanıtım zaman çizelgesiyle ilgili herhangi bir ayrıntı sunmadı. Ayrıca telefon hakkında da daha fazla bilgi sunmayı reddetti. Telefonu tanıtmaya geldiğinde tüm özelliklerini sunacağını söyledi. Röportaj sırasında ayrıca Bixby destekli akıllı hoparlörün “bu yılın ilerleyen zamanlarında” insanlara ulaşacağını da açıkladı.

Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Bildiğiniz üzere katlanabilir ekranlı telefonla ilgili geçtiğimiz aylarda oldukça fazla söylentiler ortaya çıkmıştı. Samsung‘un yanısıra birçok şirketin de bu tip telefonlar üzerinde çalışmalarına devam ettiği iddiaları son günlerde bir hayli fazlalaştı. Bakalım ilk katlanabilir ekranlı amiral gemisi telefon hangi şirket tarafından satışa sunulacak.