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Samsung Çerçevesiz QLED TV Çıkış Tarihi ve Özellikleri!

Çerçevesiz telefonlara ek olarak Samsung, çerçevesiz televizyonlar üzerinde de çalışıyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Çerçevesiz QLED TV Çıkış Tarihi ve Özellikleri!

Smart TV pazarındaki lider markalardan biri olan Samsung, çerçevesiz tasarıma sahip yeni bir cihaz serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyo. Şayet ortaya çıkan bu tasarım gerçek olursa, şirket CES 2020‘de “Zero Bezel” markası altında yeni bir Smart TV serisini piyasaya sürecek.

Bu ayın başlarında, 2 Ekim’de Samsung Electronics, “Zero Bezel” markası için EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) ile bir ticari marka tescil ettirdi. Şirketten yapılan başvuru, “televizyonlar, bilgisayar ekranları; LED ekranlar; dijital tabela ekran panelleri” içeren açıklama ile markayı Sınıf 9 olarak sınıflandırılmıştır.

Adından da anlaşılacağı gibi, “Zero Bezel” şirketten gelen Smart TV’lerin çerçevesiz tasarımını ima ediyor. Daha ince çerçeveli akıllı telefonlar için bir eğilim olsa da, eğilim şu anda diğer cihazlara da geçti.

Samsung Çerçevesiz QLED TV Çıkış Tarihi ve Özellikleri!

Şu anda Samsung’un QLED TV’leri ekran etrafında çok ince çerçevelerle geliyor. Örneğin, Samsung’un Q7F 4k Smart QLED TV’sinin “çerçevesiz bir tasarıma” sahip olduğu açıklanmaktadır. Bu nedenle “Zero Bezel” tasarım açısından bir adım öne geçecek.

Bununla birlikte, ticari marka başvurusuna bakıldığında, Zero Bezel markasının Smart TV’ler ile sınırlı olmadığı ve QLED oyun monitörleri de dahil olmak üzere geniş bir cihaz yelpazesi içerebileceği görülmektedir. Şu anda, şirket çok dar çerçeveli, 32:9 ultra geniş en boy oranına sahip 49 inçlik bir QLED oyun monitörü sunuyor. Kısaca beklememiz gerecek biraz daha.

KaynakLetsGoDigital
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