Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak, 2018 yılı akıllı telefonların çerçevelerinin giderek küçüldüğü bir yıl diyebiliriz. Hemen hemen bütün akıllı telefon üreticileri, piyasaya sürdükleri birçok akıllı modelde, en büyük ekran gövde oranına sahip olan cihazı tanıtmaya çalıştı. Artık yılın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Oppo Find X ve Vivo NEX‘in de dahil olduğu çerçevesiz tasarımların nefes kesici güzelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak yüzeysel baktığımızda, ekranda her zaman bir çerçeve kaldı ve gerçekten %100’lük ekran-gövde oranı hala elde edilemedi. Asıl işin ilginç tarafı bir Samsung patent başvurusu bu durumu tersine çevirecek gibi duruyor. Bu gün sızdırılan bir haber tüm kenarlarının ekranla kapatıldığı yeni bir ürün için patent başvurusu yapıldığını iddia etti. En azından, Samsung tarafından patentte sunulan resimlerin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından yayınlanan patent, esnek bir ekranın varlığını göstermektedir. Sol ve sağ, hatta üst ve alt kısımlarda herhangi bir çerçeveden hiçbir iz yok. Paylaşılan düşük kaliteli görüntü, kenarlarda bile yerleştirilmiş küçük simgeleri ortaya çıkarıyor. Bunun gibi bir geliştirmenin olması, kenar algılama sorunu, sensörlerin yerleştirilmesi vb. sorulara cevap vermekten çok daha fazla soru üretmektedir.

Ancak ne olursa olsun, Letsgodigital’e sunulan bu patentlere dayanan konsept imajlar çok çarpıcı görünüyor. Ne yazık ki Samsung tarafından tasarlanan görüntülerden her hangi bir özellik hakkında bilgi alamıyoruz. Bu sadece bir patent görüntüsü olduğu için bir süre daha beklememiz gerekecek.