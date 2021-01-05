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Samsung CES 2021’de 8K QLED TV Sunmaya Hazırlanıyor!

Samsung, düzenlenecek teknoloji etkinliklerinde birçok yeni model cihazlarını sunmayı planlıyor. İşte detaylar...

Yunus Emre Çakır

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Samsung QLED

Teknoloji devi Samsung, düzenlenecek yeni tenkoloji etkinliklerine sağlam bir hazırlık yapıyor. Akıllı telefon modellerinin yanında diğer teknolojik cihazlarını da tanıtmayı planlıyor. Bu cihazlardan bir tanesi de 8K çözünürlüğü olan yeni televizyonları olacak. Bilindiği üzere şirket 2020 yılında 8K QLED TV‘lerini tanıtmıştı şimdi ise 2021 yılı serisini tanıtmaya hazırlanıyor. The First Look ve CES 2021 etkinliklerinde gün yüzüne çıkması beklenen bu yeni televizyonlar “8KA Certified” logosu almış durumda.

8K QLED TV‘ler kullanıcılara çözünürlük, parlaklık, renk ve bağlantı standartları bakımından bir çok yenilik sunuyor. Ayrıca Samsung‘un bu yıl tanıtacağı televizyonlar da geniş bir video kod çözme standartı ve gelişmiş çok boyutlu surround ses uyumluluğu sunacağı belirtiliyor. Şirket ilerleyen yıllarda 8K ekosisteminin büyümesini destekliyecek yeni yatırımlar yapmaya planlıyor.

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