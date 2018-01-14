Katlanabilir ekran teknolojisindeki etkileyici yeni gelişmelerle böyle bir cihazın yakında piyasaya sürülmesi ile Samsung‘un katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı söylentileri bir süredir dolaşıyor. Teknoloji şirketleri yıllardır konseptleri taklit etse de, katlanabilir ekran teknolojisi nihayetinde ticari bir lansman için yeterince olgunlaşmış olabilir.

Yeni bir rapora göre, birçok gözlemci tarafından Galaxy X olarak adlandırılan katlanabilir bir akıllı telefonun versiyonu, CES 2018‘deki özel bir vitrinde iş ortakları seçmek için ortaya koyan şirket ile ilerleme kaydetti.

Şirketin sırasıyla katlama ve katlama tasarımları için 1R ve 5R eğrilikleri ile sırasıyla katlama ve dışarı katlanan akıllı telefon tasarımlarını CES’de sergilediği söyleniyor. Özel toplantıda hazır bulunan bir kişinin açıkladığına göre telefonda OLED teknolojisi kullanılan 7.3 inç ekran bulunuyor.

Raporlar, şirketin cihazın üretimini bu yılın ilerleyen aylarında başlatabileceğini öngörüyor ve bu, Güney Koreli şirketin önceki bildirimleriyle uyumlu hale gelecek ve en az 2019’a kadar bir akıllı telefonda katlanabilir bir ekran göremeyeceğimizi önermişti.

Samsung‘un sadece katlanmış akıllı cep telefonu cephesinde Apple‘la değil, aynı zamanda katlanabilir bir ekrana sahip olması beklenen Microsoft ile de bir miktar rekabet söz konusu. Samsung’un cihazının aksine Surface Phone, yıl sonundan önce Microsoft’un Samsung’u geçebileceğini düşündürüyor.