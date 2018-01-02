Tablet sınıfında artık kullanışlı seriler üzerinde durulmaya başlandı. Genelde ikisi bir arada tablet serilerinin tercih edilmeye başlandığını görüyoruz. Standart tablet serilerinin ise çok fazla tutulmadığını görüyoruz. Markalarda bunun üzerinde duruyor ve çalışmalarını bu yönde yapıyor. Tablet sınıfında bu şekilde değişikliklere giderek satışların yükseltilmesi amaç ediniyor. Böyle öne çıkan markalardan birisi de Samsung olmaya başladı. Aslında ilk etapta Galaxy Tab serisi ile ortaya çıkan marka, şimdi ise 2’si 1’arada modelleri üzerinde çalışma yapıyor ve sınıflarını yenilemeye hazırlanıyor. Markanın bu noktada tanıtacağı yeni tablet serisinin ise Samsung Chrome OS olarak geleceği belirtiliyor.

Samsung Chrome OS Yeni Bir Dönem Olacak

Tasarım kısmında önemli değişikliklerin yapılacağı yeni tablet sınıfının, ayrılabilir klavye taşıması beklentisi var. Ayrılabilir klavyenin sağlayacağı ayrıcalıklar ise tartışılmaz. Bu sayede 360 derece dönebilen tablet tasarımlarından birini daha görmüş olacağız.

Ayrıca Samsung Chrome OS için ilk görsellere bakacak olursak, oldukça ince bir seri bekliyoruz. Benzer modellere göre markanın bu seride inceliğiyle ve tasarımıyla artı puan almasına çok olası bakılmakta.

Samsung Chrome OS Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu belli değil ancak muhtemelen 13 inç ve 15 inç iki ekran boyutu ile karşı karşıya kalacağız. Diğer ekran boyutlarının sürpriz olması bekleniyor. Bunun dışında ekran konusunda başka bir detay elde edilemediğini de söylemek gerek.

Ekranın dışında Samsung Chrome OS serisiyle beraber Intel işlemcilerinin kullanıldığını görmek mümkün olacak. Son nesil Intel işlemciler yerine 7.nesil Intel işlemcilerin kullanılacağı Samsung Chrome OS, muhtemelen i7 ve i5 serileriyle gelecek.

Ancak seri numaraları henüz belli olmadı. Bunun için Samsung’un çalışmalarını takip etmek gerekiyor. Amacın Microsoft Surface ile rekabet etmek olduğunu düşünecek olursak, Samsung Chrome OS serisinde kullanılan işlemcilerin üst seriler olmasını bekliyoruz. Seri olarak daha iyi işlemcilerin sunulmasının yanı sıra güç tasarrufunda da öne çıkan Samsung Chrome OS cihazlarını göreceğiz.

Teknik özellikler, RAM bellek ve benzeri ögeler konusunda da tanıtımı beklemek gerekiyor. Samsung bu konularda bilgileri vermedi ve şu an için paylaşılmış olan ek bir bilgi de yok. Tahminler sadece iyi sistemlerin geleceği konusunda.

Samsung Chrome OS Kamera Sistemleri Dikkat Çekecek

Teknik özellikler ve ekran konusunda bilgiler sınırlı olsa da genel bir çerçeve ortaya çıkmış durumda. Fakat tek bilinen kısım bu özellikler değil. Bunun dışında serinin içerisinde akıllı kalem desteğinin sunulacağı ve bu akıllı kalem desteğinin çizimlere en iyi şekilde uyum sağlayacağı belirtiliyor. Muhtemelen Note 8 akıllı telefonlarında yer alan kalem yeteneklerini göreceğiz. Ekstra olarak çizim kalemi artılarını da göreceğiz.

Şu an bildiğimiz bir diğer artı nokta ise kameralar. Bu modelin kamerasında Sony IMX258 sensörlerinin kullanılacağı ortaya çıktı. Daha önce amiral gemisi akıllı telefonlarında da gördüğümüz sensörler, üst düzey bir kamera performansı elde edilmesini sağlayacak. HD çözünürlük sunacak kameranın dışında nasıl artılar olduğunu bekleyip göreceğiz.

Samsung Chrome OS Ne Zaman Tanıtılacak?

Son olarak tüm bu bilgilerin ne zaman doğrulanacağından ve serisinin ne zaman tanıtılacağından söz edelim. Aslında bu model Samsung’un CES planlarında gözükmüyor ancak son iddialardan sonra yeni tablet modelinin CES 2018 sırasında tanıtılabileceği söyleniyor. Özellikle görsellerin ortaya çıkmış olması CES 2018 etkinliğinde tanıtımın yapılması konusunda en önemli ipuçları olarak gösteriliyor. Yeni seri tanıtıma çıktığı zaman sitemizde yer vereceğiz.