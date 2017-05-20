Samsung Chromebook Pro 28 Mayıs’da geliyor

Samsung Chromebook Plus kısa bir süre önce CES’de duyurulmuş ve kısa süre sonra piyasaya sürülmüştü. Daha önce ertelenen üst düzey, profesyonel amaçlı Samsung Chromebook Pro, nihayet 28 Mayıs’ta mağazalara geliyor.

Chromebook Pro, Samsung’un şimdiye kadar oluşturduğu en iyi Chromebook‘dur ve 360 derecelik bir menteşe, 12,3 inçlik 2400×1600 dokunmatik ekran, dahili kalem ve Google Play Store uygulamaları. Ayrıca Chromebook’ların çoğu şu anda üzerinde uygulama kullanan beta kanalı yerine istikrarlı kanalda olacak.

Andrew, hazırlık aşamasında olan Chromebook Pro‘yu ilkbaharda Google Play uygulamaları beta aşamasında inceledim ve bu erken bakıştan bu yana işlerin nasıl değiştiğini görmek ilginç olacaktı. Samsung Chromebook Pro, Best Buy, Amazon, Samsung’un web sitesinde ve Shop Samsung uygulamasında 549 dolara satışa sunulacak.