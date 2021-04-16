Samsung Çift Ekranlı Bir Telefon Patenti Aldı!

Samsung, katlanabilir bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk şirketlerden biriydi ve aynı zamanda aktif olarak bu tür cihazlar üzerinde çalışıyor. Şirket bunun için farklı katlanabilir tasarımlar deniyor. Şimdi de yeni bir tasarım ortaya çıktı.

Geçen yıl Ekim ayında alınmış patent, Samsung Galaxy Z Flip‘e benzer şekilde uzatılmış bir ekrana sahip kapaklı bir telefonu açıklıyor

Akıllı telefonun her iki yönde de katlanabilme özelliğinden dolayı menteşenin de yeniden tasarlanması gerekiyor.

Esnek ekran, katlandığında dış etkenlere karşı korumalı kalıyor. Cihazı diğer yöne katlamak, hem ön hem de arkada geniş ekrana erişim sağlıyor. Ek olarak, telefon tamamen açık bir pozisyonda kullanılabiliyor, ardından tüm esnek ekran da kullanılabiliyor.

Telefonun ön tarafında çift delikli bir kamera bulunuyor. Güvenlik endişeleri nedeniyle flaş cihazda kullanılamadığından, şirket flaş için geçici bir çözüm olarak ekranı aydınlatmayı tercih ediyor.

İlginç bir şekilde telefon, ekran içi parmak izi sensörüne sahip ve bu doğru çıkarsa katlanabilir bir akıllı telefon için bir ilk olacak. Şu anda, ekran altı parmak izi tarayıcısı ile birlikte gelen katlanabilir bir cihaz bulunmuyor.