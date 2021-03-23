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Samsung, Çift Katlanabilir Telefonuyla Çığır Açmaya Geliyor!

Samsung, çift taraftan katlanabilir yeni bir telefon üzerindr çalışıyor. Telefonun bu sene satışa sunulacağı söyleniyor.

Ayşen Sıla

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Samsung

Samsung, katlanabilir akıllı telefonu piyasaya süren ilk cihaz üreticilerinden biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda piyasadaki en fazla katlanabilir akıllı telefona sahip. Şirket, her yeni modelle tasarımı geliştirmeye çalışıyor. Bu sene de iki yeni modelle ürün portföyünü geliştirmeye hazırlanıyor.

Yatay ve dikey katlamalı akıllı telefonları piyasaya sürdükten sonra şirket, şimdi çift ​​katlamalı tasarıma sahip yeni bir cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefonun bu yıl daha sonra duyrulma ihtimali var.

Samsung, bu kategoriyi daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediği için 2021 yılında katlanabilir akıllı telefon portföyünü çeşitlendireceğini daha önce söylemişti . Çift katlamalı bir tasarımın yanı sıra, Samsung’un bir Galaxy Z Fold Lite’ı da piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung

Samsung’un çift katlamalı bir tasarım üzerinde çalışan ilk akıllı telefon üreticisi olmadığını da belirtelim. TCL, yaklaşık bir yıl önce çift katlanır konseptli akıllı telefonunu sergilemişti ve Xiaomi’nin de aynı şekilde çalıştığı söyleniyor.

Yeni Samsung akıllı telefonun iki konsept tasarımı var. Bunlardan biri iki zıt yönde açılan kıvrımlı ekran paneline sahipken, diğeri arkaya doğru katlanıyor ve kenarları arka panel etrafında buluşuyor. Şirketin bu katlanabilir akıllı telefonu tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

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KaynakMobile Syrup

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