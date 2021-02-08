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Samsung Cihazlar Artık ARCore Sertifikasına Sahip!

Samsung'un yeni Galaxy S ve Galaxy A serisi akıllı telefonları geçtiğimiz gün ARCore sertifikası aldı. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Galaxy A52

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni Galaxy S serisi cihazlarını tanıtmıştı. Bununla birlikte şirketin yeni Galaxy A serisi telefonları da gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

Bugün ise ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre şirketin yeni Galaxy S ve Galaxy A serisi cihazları artık ARCore sertifikasına sahip durumda. Google‘dan alınan bu sertifika ile artık Samsung cihazlar AR destekleyen uygulamaları veya oyunları daha iyi çalıştırabilecekler.

Yeni ARCore sertifikasını alan cihazlar arasında Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra yer alıyor. Bunun dışında A serisinden ise Galaxy A42 5G, A52 5G bulunurken aynı zamanda F41‘de bu sertifikayı almaya hak kazandı.

Ancak bu modeller RGB kameraları kullanılarak derinlik oluşturabilen API desteği bulundurmuyor. Ayrıca Galaxy A52 5G resmi olarak henüz tanıtılmadı ama buna rağmen ARCore sertifikasını alabildi. Bu durum çok kısa bir süre sonra yeni Galaxy A52 5G‘nin resmi olarak tanıtılacağına işaret ediyor.

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