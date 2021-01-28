Samsung Covid-19 Virüsüne Rağmen Kar Elde Etmeyi Başardı!

Samsung 2020 yılının dördüncü çeyreği ve tüm yıl içi mali raporunu resmi olarak açıkladı. Şirket 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019 yılına göre %26 oranın kar artışı sağladı.

Ayrıca firma, dünya genelinde olan pandemiye aldırmayarak tüm yıl içerisinde %30 oranında kar elde etti. Satışlar 5,36 milyar dolar artış gösterdi ancak 1,2 milyar dolar kar ABD doları ve Kore Wonu arasındaki döviz kuru farkı nedeniyle kaybedildi.

Şirket, mobil bölümünde 2019 yılının dördüncü çeyreğine göre %34 daha az kar elde etti. Samsung bunun sebebi olarak virüsü gösterdi. Ancak buna rağmen yıllık beklenti oldukça iyi durumda.

İleriye doğru tahmin yürütülürse 2021 yılının birinci çeyreğinde akıllı telefon pazarı pek hareketli olmayacak gibi duruyor. Buna rağmen Samsung, yeni tanıttığı Galaxy S21 serisi ile birlikte satışlarında oldukça büyük bir beklenti içerisinde duruyor.