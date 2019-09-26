Samsung Daha Ucuz Galaxy Note 10 Üzerinde Çalışıyor!

Samsung'un daha ucuz fiyat etiketine sahip yeni telefonu, hangi amiral gemisinin ekonomik bir modeli olacak....

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus 5G, 949 dolar ve 1,099 dolar fiyat etiketleriyle piyasaya sürüldü. SamMobile’de ortaya çıkan yeni rapor, Güney Koreli teknoloji devinin daha ucuz bir Galaxy Note akıllı telefonu üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

2014 yılında Güney Koreli şirket, Note 3 Neo adında daha ucuz bir Note 3 piyasaya sürmüştü. Bugün Samsung SM-N770F model numarası taşıyan Galaxy Note 10’un daha uygun fiyatlı bir versiyonu ortaya çıktı.

Galaxy Note modellerinin model numaraları N harfi ile başlıyor. Şimdiye kadar piyasaya sunulan tüm Note akıllı telefonlar, SM-N9XX model numaralarına sahip. Galaxy Note 10’un model numarası SM-N970 ve eski Galaxy Note 3 Neo’da ise Sm-N750 model numarası bulunuyor.

Bu nedenle, SM-N770F model numarasına sahip cihazın Note 10 modelinin daha uygun fiyat etiketine sahip bir cihaz olduğu düşünülmektedir. Belki de şirket 2014 yılında yaptığı yaklaşımı tekrar gün yüzüne çıkararak cihazı, Note 10 Neo olarak tanıtabilir.

SM-N770F’nin bir amiral gemisi olmadığını varsayarsak, Samsung’un yeni nesil telefonlarından birisinin de olabilir. Belki de şirketin kısa süre önce duyurulan Samsung’un Galaxy Fold katlanabilir telefonunun ekonomik bir sürümü olarak da karşımıza çıkabilir.