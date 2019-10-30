Samsung Dikey Katlanır Telefon Konseptini Ortaya Çıkardı!

Samsung Geliştirici Konferansı, dün başladı. Samsung yeni bir dikey katlanır akıllı telefon konseptini ortaya koydu. Bu, daha önce gördüğümüz Galaxy Fold ve Mate X‘de olduğu gibi yatay katlama tasarımlarından oldukça farklı bir görünüme sahip. Yeni tasarım, uzun bir telefonu kapalı bir telefona dönüştürüyor, yani ikiye katlanıyor cüzdan gibi görünüyor.

Bu Samsung’un dikey kaplamalı tasarımını ilk kez görmüyoruz. Kısa süre öncesinde, Samsung W20 5G (W2020) katlanabilir telefonunun teknik çizimlerini zaten görmüştük. ‘W’ serisi, şirketin geleneksel olarak Çin’de piyasaya sürülen premium telefon serisi.

Ayrıca ‘W’ serisindeki telefonlar da katlanabilir ekrana sahip olacak gibi gözüküyor. Eski bir raporda Samsung, W20’nin 6.7 inçlik katlanabilir ekrana sahip olacağını ve şirketin bu yıl kasım ayından itibaren bileşen tedarik etmeye başlayacağını söyledi.

Başka bir raporda, Samsung’un yaklaşmakta olan dikey katlanabilir telefonun içinde iki batarya olacağını ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi 900mAh kapasiteye sahip olurken, bilinmeyen boyutta daha büyük bir kapasiteye sahip bir tane daha olacak.

Samsung's second foldable phone will be the Galaxy W20 5G, a "flip phone."

Someone caught its preheating poster at the exhibition. pic.twitter.com/KEMaSoQvJ6 — Ice universe (@UniverseIce) September 16, 2019

Farklı bir kaynak eşit olmayan boyutlardaki bu iki bataryaya ek olarak, Motorola RAZR gibi katlanabilir bir tasarıma sahip bir telefon için ideal olacağını da ekliyor.