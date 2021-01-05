Akıllı telefonların yanısıra birçok teknolojik alanda kendini gösteren Samsung, bilindiği üzere küçük ekranlı OLED panelleriyle de lider konumunda yer alıyor. Şirket bu sefer de artık büyük ekranlı dizüstü bilgisayarlar için yeni ekran ürünleri çıkarmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Samsung‘un 2021 yılında OLED panel serisini genişleteceği ve üstün hizmet sunacağı ifade ediliyor. Bu açıklamayla birlikte şirket, Youtube’da yeni ekranlarını içeren bir video paylaştı.

Yeni dizüstü OLED panellerin özelliklerini ele alan video da, ekranların sinematik, ultra saf renkler ve derin siyahlar (0.0005 nit), yüksek kontrast oranı (1.000.000: 1) gibi özellikleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda yeni panelin güneş ışığı altında mükemmel görünürlük sağlıyor olması bir diğer güzel özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca yeni dizüstü panellerin OLED ekranları % 120 DCI-P3 renk gamı ve % 85 HDR desteği sunuyor. Karanlık sahnelerde mükemmel parlak vurgular ile sunan bu yeni panelin, ilerleyen günlerde daha fazla detaylanması bekleniyor. 2021 yılı içerisinde dizüstü bilgisayar OLED serisini küresel pazara sunmayı planlayan şirket aynı zamanda ürün çeşitini arttırmayı da hedefliyor.