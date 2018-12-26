Akıllı telefon ve diğer dayanıklı elektronikler üretmesiyle bilinen Güney Kore merkezli dev Samsung, drone pazarına girmeyi düşünüyor olabilir. Şirket insansız hava aracı patentlerinde aktif olarak çalışmakta olup, son zamanlarda insansız hava aracı patentine başvurmuş ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bu durum onaylanmıştır.

Bu, Samsung’u drone pazarına girmeyi ciddi olarak düşünen ilk akıllı telefon üreticisi yapıyor. İlginçtir ki, şirket sadece herhangi bir drone yapmayı düşünmüyor, patent Güney Koreli devin dönüştürülebilir bir drone üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Şu ana kadar hiçbir drone üreticisi bu özellikte bir drone yapmadı.

Basında çıkan haberlerde drone, şirketin Galaxy akıllı telefon serisi için gelecek nesil aksesuar olacağını gösteriyor. Patentte, drone katlanır kollara, birçok spesifik sensöre sahip olarak tarif edilmiştir. Kamera sensörünün yanı sıra, jiroskop, barometre, pusula, ultrasonik, sıcaklık, ışık ve ultraviyole sensörleri ile birlikte gelecek.

Bunun dışında akıllı telefon, tablet veya PC kullanan kablosuz kontroller gibi olağan teknolojiyi içerir. Samsung, çamaşır makinesi veya buzdolabı gibi herhangi bir ev cihazı dahil olmak üzere herhangi bir elektronik cihaz kullanılarak yeni drone’nun kontrol edilebileceğini söylüyor.

Muhafaza yapısına gelince, dron, kompakt, portatif bir ünite oluşturmak üzere birlikte kayan iki bölmeden oluşur. Diğer drone tasarımlarında olduğu gibi, şirket de akıllı telefon ekranından manipüle edilebilecek joystick benzeri kontrolleri kullanmayı planlıyor.

Patentte, şirket insansız hava araçlarının (İHA) askeri amaçlar için tarihsel olarak geliştirilmesine rağmen, uçağa bir kamera algılayıcısının eklenmesinin ticari pazarlarda da popülerliğine yol açtığını da ifade etmiştir. Sektörde önde gelen kişiler, Samsung’un 2016’dan beri drone ile ilgili birçok tasarım ve teknoloji patenti için başvuruda bulunduğunu ve drone teknolojisinde lider olmayı hedeflediklerini söyledi. Samsung’un bu son patenti, yalnızca bu yıl şirketin başvurduğu beşinci drone ile ilgili patenti.