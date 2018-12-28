Samsung, hali hazırda ekranın içinde bir selfie kamerası olan amiral gemisi bir telefonu piyasaya sürmüştü. Hatta yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S10 modellerinin de böyle bir tasarıma sahip olmasını bekliyoruz. Ancak üst çerçevenin tamamiyle ortadan kaldırılması bir sonraki adım gibi geliyor. Yani üst kısımda yer alan hoparlörü kaldırıp ortaya sadece ekranı çıkarmak.

Bunu daha önce de duymuştuk. Samsung, ses üretmek için ekrana gömülü piezoelektrik aktüatörleri kullanmayı planlıyor. Samsung, bu duruma Ekrandaki Ses ismini veriyor. Bunu da Tüketici Elektroniği Fuarı’nda ilk defa göstermeyi düşünüyor.

Bu ses geçişi yöntemi tamamen yeni değil. Bu durumu ilk defa orijinal Xiaomi Mi Mix telefonunda görmüştük. Mi Mix modeli de ses vermek için piezoelektrik kullanıyordu, ancak teknoloji o zamanlar pek üst düzey değildi ve hatta Mi Mix 2‘nin geleneksel bir ahizesi vardı.

Ancak sektör raporları, birçok üreticinin geleneksel hoparlörleri piezoelektrik ile değiştirmeye hazır olduğunu gösteriyor. LG, 65 inçlik ekrana sahip içerisinde konuşma ahizesi bulunan televizyonunu da CES fuarında gösterecek. Hatta bazı Çinli telefon üreticilerinin de piezoelektrik hoparlörleri, akıllı telefon ekranlarına yerleştirmeye çalıştığı, ancak bunları CES’de görüp göremeyeceğimiz henüz belli değil.