Bu sene bazı telefonlarda yonga setini tercih eden üreticilerin birbirleriyle rekabet içerisinde olduklarını gördük. Örneğin Honor 8X Max bir Snapdragon 636 ya da Snapdragon 660 işlemci ile birlikte gelecek. Ayrıca Samsung’un Galaxy S Light, Lite Luxury Edition, ve Galaxy A9 (2018), Snapdragon 660 tarafından destekleniyor olduğunu da biliyoruz. Bu sene oldukça trend olan yonga setleri önümüzdeki yıl da Samsung için gözde özellik olmaya devam edecek gibi görünüyor. Hatta Samsung en güçlü telefonunu Ocak ayında piyasaya sürecek.

Twitter kullanıcısı @MMDDJ_ tarafından paylaşılan bir tweet Kore devinin Ocak ayında bir Snapdragon 710 işlemcisi tarafından desteklenen bir telefon ile piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu Samsung’un en güçlü telefonu ve muhtemelen en pahalısı olacak. Teknik özelliklerin geri kalanı hala bilinmemektedir ancak etkileyici kameralara sahip olması da beklenmektedir.

Bu büyük bir sürpriz olarak gelmiyor. Samsung Hindistan gibi pazarlardaki rakiplerini geride bırakmak için yeni stratejiler deniyor. Bu rakiplerin (OPPO, Xiaomi ve Vivo) zaten aynı yonga seti tarafından desteklenen telefonları var. Samsung bunun üstesinden gelemezse orta sınıf Exynos işlemcilerin hiçbiri bu kadar güçlü olmadığından aynı yonga setini benimsemek zorunda kalacak.

A-serisi orta menzilli telefonların ortalamasından bu yana telefonun Galaxy A10 olarak lanse edilebileceği yönünde spekülasyonlar var. Telefon diğer ülke pazarlarına açılmadan önce muhtemelen Hindistan’da piyasaya sürülecek.