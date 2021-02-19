Samsung, En Ucuz Tabletlerini Bu Yıl Piyasaya Sürecek!

Samsung, Huawei dışında tek popüler Android tablet şirketi konumunda. Diğer tanınmış akıllı telefon üreticileri bu kategoriyi çoktan terk etti. Yeni bir sızıntıya göre, Güney Koreli teknoloji devi bu yılın sonlarında üst düzey Galaxy Tab S7 ve bütçe dostu Galaxy Tab A7’nin iki yeni lite modelini piyasaya sürecek.

Geçen yıl Samsung, orta sınıf bir üretkenlik tableti olarak Galaxy Tab S6 Lite’ı tanıttı. Yeni bir sızıntıya göre Galaxy Tab S7 Lite bu sene içerisinde seriye eklenecek. Bu model aynı zamanda şirketin bugüne kadarki en ucuz 5G tableti olacak. Benzer şekilde Galaxy Tab A7 Lite adında bir bütçe tableti de olacak. Şu anda popüler olan Galaxy Tab A7’nin daha küçük bir muadili olduğu söyleniyor.

Bir Twitter kullanıcısı WalkingCat tarafından paylaşılan görsellere göre, bu tabletlerin her ikisi de Haziran 2021’de piyasaya sürülecek. Fotoğraflar, bu tabletlerin ön tasarımının yanı sıra, öne çıkan özelliklerinden bazılarını da ortaya koyuyor.

Galaxy Tab S7 Lite’ın 12.4 inç ekrana, 5G bağlantısına ve Galaxy Continuity’ye sahip olduğu söyleniyor. Bu özellik, kullanıcıların tabletlerini Galaxy akıllı telefonları için ikincil bir ekran olarak kullanmalarına izin veriyor. Öte yandan, Galaxy Tab A7 Lite’ın 8.7 inçlik bir ekranla geleceği ve ince metal tasarımıyla tek elle kullanılabileceği söyleniyor.

Son olarak, SamMobile tarafından yayınlanan bir önceki rapora göre Galaxy Tab S7 Lite, yalnızca WiFi, 4G ve 5G modelleri için sırasıyla SM-T730, SM-T735 ve SM-T736B / SM–T736N model numaralarını taşıyabilir.