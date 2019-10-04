Samsung Esnek Ekranlı Yeni Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Samsung, 2019 yılının ilk çeyreğinde, yılın en yenilikçi akıllı telefonlarından biri olarak Galaxy Fold‘u piyasaya sürdü. Ancak şirket, bu telefon ile yeniliği sonlandırmıyor. Yeni bir patentte üst çerçeveyi gizleyebilen esnek bir şekilde kayar dokunmatik ekrana sahip başka bir özel telefon üzerinde çalışıyor.

Basitçe söylemek gerekirse, akıllı telefon, yukarı veya aşağı kaydırılmasını sağlayan karmaşık esnek bir ekrana sahiptir. Bu nedenle, telefon görüşmeleri almak için selfie kamerasını ve kulaklığı barındıran ekranın üstündeki çerçeveyi gizleyebilir veya gösterebilir.

Bu şekilde kayar ekranlı bir akıllı telefona ilk defa rastlamamıza rağmen, daha önce tanıtılan Mi Mix 3 bu tasarımın fikir babası oluyor. Xiaomi’nin ki sadece aşağı doğru kayıyor ve kameralar gün yüzüne çıkıyordu. Ancak Samsung’un cihazı tamamen farklı bir uygulama olan hareketli, esnek bir ekrana sahip.

Çizimlere göre, kullanıcı ne zaman bir sesli veya görüntülü çağrı aldığıda ekranı aşağı kaydırarak telefonu kullanabilecek. Buna karşılık telefonu kapatınca yukarı doğru kaydırarak, ahizeyi ve selfie kamerasını gizleyecek.

Bu süslü kayan ekranın, çağrıları yanıtlama dışında başka bir işlev sağlayıp sağlamadığı şu anda bilinmemektedir. Bununla birlikte, akıllı telefona zarif bir görünüm veren yüksek ekran / gövde oranına sahip olacak gibi duruyor.