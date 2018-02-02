Samsung bir yandan Android Oreo güncellemeleri için hazırlıklara devam ederken, bir yandan da yeni sistemleri üzerinde çalışıyor. Markanın bu doğrultuda yeni teknolojilerinden birisi de Samsung Experience 9.0 arayüzü oldu. Android Oreo beta sürümüyle beraber geleceği ortaya çıkan Samsung Experience 9.0 arayüzünün yenilikleri de doğrudan marka tarafından açıklandı. Samsung yeni özellikleri açıklamasından sonra bu seride ne kadar iddialı olduğunu göstermiş oldu. Samsung Experience 9.0 için açıklanan tüm yeni özelliklere bakalım.

Samsung Experience 9.0 Arama Menüsünü Değiştiriyor

Yeni sürümle beraber gelen ilk önemli değişiklik, arama menüsüne yapılan değişiklik. Artık hızlı arama kısmından telefonda yer alan dosyaları, uygulamaları, rehber kişilerini gibi hemen hemen tüm gereksinimleri araya biliyorsunuz. Burada hem arama menüsünün tasarım olarak hem de işlevsellik olarak geliştirildiğini de söylemek gerek.

Klon Uygulama Kullanımı

Samsung Experience 9.0 ile gelen yeniliklerin bir ikincisi de klon hesap kullanımı. Artık kullanıcılar sadece mesajlaşma uygulamalarında geçerli olmak üzere, uygulamaların kolanlarını oluşturabiliyor. WhatsApp gibi uygulamalara ikinci bir uygulama getirmeniz ve iki farklı hesabınızı kullanmanız mümkün.

Alarmlar Geliştirildi

Samsung Experience 9.0 sürümüyle beraber kullanıcılara sunulan alarm sistemleri de değiştirildi. Artık kullanıcılar özellikle sabah alarmlarını kurdukları zaman, alarm saatiyle beraber hava durumunu da öğrenebilecekler.

Klavye Özelleştirmesi

Yeni sürümle beraber gelen yeni özelliklerden birisi de klavyelerin özelleştirilebiliyor olması. Kullanıcılar yeni sürümle beraber klavyelerinin üst bar kısmını özelleştirebilecek. Sadece sürükle bırak kullanmak yeterli olacak. Tabii ki klavye menüleri de geliştirilmiş durumda. Ayrıca artık klavye karşıtlık modlarının geliştirildiğini de görüyoruz. Tuşları daha rahat görebilmek adına 4 ayrı mod sunulduğunu belirtelim.

Dex Yenilendi

Galaxy S8 ve Note 8 akıllı telefonları için sunulan Dex sisteminin de geliştirildiğini görüyoruz. Yeni sistemle beraber Dex uygulamasının arayüzünün geliştirildiğini ve kullanım alanlarının genişletildiğini görüyoruz. Bunun dışında oyunlar içinde yeni bir sistem ve düzenlenmiş olan bir arayüz sisteminin getirildiğini görüyoruz. Ayrıca beklenen yüksek çözünürlük desteği de sunulmuş durumda. Oreo sonrasında 2K monitörlere kadar çözünürlük desteği verilebilecek.

Samsung Connect Desteği Arttırıldı

Samsung Experience 9.0 ile Samsung’un Connet sisteminin de geliştirildiğini görüyoruz. Artık kullanıcılar sistemi destekleyen cihazlara komutlar gönderebilecekler. Televizyonunuzu ya da akıllı hoparlör serinizi bu şekilde kolayca yönetebileceksiniz. Samsung Experience 9.0 bu yönden de oldukça başarılı olmuş gibi gözüküyor.

Ekran Rengi Değiştirme

Son olarak Samsung Experience 9.0 sürümüyle beraber ekran renklerinde de değişiklikler yapılabileceğini belirtelim. Ekranı rahat görmek için farklı renkler kullanabileceksiniz. Bunun için 10 farklı renk seçeneği sunulacak. İstediğiniz herhangi bir renk seçeneğini kullanıp, bununla beraber renk düzeylerini de ayarlayabileceksiniz.