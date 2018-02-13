Samsung Experience 9.0 Güncellemesiyle Emojiler Değiştirildi

Samsung nihayet Samsung Experience 9.0 ile birlikte büyük tepki alan ve beğenilmeyen emojilerini değiştiriyor.

Son birkaç yıldır bir Samsung telefon kullanıyorsanız, bir iPhone’da tamamen farklı görünen bir emoji kullanılmış olmanız ve karşı karşıya kalmayı istediğiniz mesajı hep farklı görmüş olabilirsiniz.

Daha iyi anlamanız için bunun en güzel örneği “yukarı bakan” emojisidir. Bu emoji tam da şu şekilde: birini onaylamadığını gösteren bir şeye gözlerini çevirdiği anlamına gelir. Ancak Samsung‘un bu emojisi ile birine nasıl derdini anlatabilirsin ki? Aşağıdaki emoji karşılaştırmalarını incelerseniz bahsettiğimiz ve daha iyimser olan Samsung emojisini yeni haliyle birlikte görebilirsiniz. Samsung Galaxy S8 için Samsung Experience 9.0 (Android Oreo) güncellemesinin yeni sürümüyle birlikte, üreticiler ve uygulamalar arasında diğer setlerle çok daha uyumlu daha yeni tasarlanmış emoji seti de var.

Emojipedia, Android’in Oreo güncellemesiyle Galaxy S8 ve S8 Plus‘da mevcut olan emoji setinin en önemli değişikliklerini çözdü.

İşte yeni birkaç tane emoji daha. Burada iki versiyon arasındaki net farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Hala diğer platformlardan çok daha farklı olmasa da sonuçta eski çirkin emojiler artık yok. Önümüzdeki Samsung Experience 9.0 güncellemesi için yeni türdeki emojilerin tam değişiklik günlüğü için buraya göz atabilirsiniz.