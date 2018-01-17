Samsung Exynos 5G CES 2018'de Görüldü

İddialara göre katlanabilir ekranlı Galaxy X prototip akıllı telefonu ile birlikte Exynos 5G de CES 2018‘deki kapalı kapıların ardında gösterildi.

Samsung‘un Exynos 5G modemi 5G standartları olan Release 15’ten birini içeriyor. Samsung‘a göre Exynos 5G modeli 6GHz olan 5G spektrumunun ve milimetre dalgaların (veya mmWAVE’lerin) desteklendiği bantlarla çalışıyor. Teorik olarak LTE şebekelerinin hızlarının 10 katına kolaylıkla erişilebildiği şu anda 5 Gbps’ye kadar olan indirme hızları elde edilebiliyor.

Exynos 5G ayrıca şu anda Snapdragon 845 ve Exynos 9810‘daki LTE modemlerin en hızlı cinsinden 5 kat daha hızlı olacak. Elbette bu modem eski ağ teknolojileri ile de uyumlu ve 4G LTE, 3G ve hatta 2G’ye geri dönebiliyor.

Samsung‘un 5G modeminin Snapdragon işlemcilerinde piyasaya sürülmesi ile aynı seviyede olan Exynos işlemciler içindeki 5G modemlerin de 2019’da piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.