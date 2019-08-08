Samsung Exynos 5G vs Snapdragon 5G: Savaşı Hangisi Kazanacak?

Samsung, son birkaç yıldır rekabetçi Exynos yonga setleri üretiyor. Bununla birlikte, Güney Kore devinin yonga setleri, şu ana kadar şirket içi akıllı telefonlarla sınırlı. Çin’deki akıllı telefon üreticileri, kendi pazarlarındaki 5G akıllı telefonları piyasaya sürdüğü için çabalıyor.

Digitimes tarafından yayınlanan raporda yeni Samsung yonga setleri ile işler biraz değişsecek gibi duruyor. Çin’deki en iyi dört akıllı telefon markasından birinin, önümüzdeki 5G akıllı telefonunda Samsung’un Exynos yonga setini Exynos 5100 5G modem ile kullanmaya karar verdiğini bildirdi.

İşlemcinin, yakın zamanda Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi cihazların içinde gelecek yıl piyasaya sürüleceği için test edildiği söylenen 5G özellikli Exynos 9630 olduğu söyleniyor. Adlandırması göz önüne alındığında, yonga seti muhtemelen orta ve üst orta seviye segmentlerine yöneliktir ve Exynos 9610’u içerecek.

Digitimes, Exynos 9630’un MediaTek ve Qualcomm’un benzer 5G çözümlerinden daha rekabetçi olabileceğini ekliyor. Şimdiye kadar, Çinli şirketler yonga seti ihtiyaçları için bu iki yonga üreticisine az çok sıkışmış durumda. Ancak Samsung’un Çin pazarındaki pazar payı düşerken, diğer üreticilerin cihazlarında Exynos yonga setini kullanmaya başladıkları görülüyor.

5G, akıllı telefonlarda gelecek yıl vazgeçilmez bir özellik olacak. Çin’in de bu sektör de ön planda olması bekleniyor. Çin şimdiden Axon 10 Pro 5G ve Mate 20 X 5G ile birlikte birkaç ay içinde gelen 5G amiral gemilerine sahip.