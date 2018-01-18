Samsung Exynos 7872 Detaylı Özellikleri

Samsung yeni orta kademe Exynos 7872 hakkındaki detaylı özellikleri açıkladı. Ayın başlarında yaklaşmakta olan amiral gemisi sınıfı çip Exynos 9810‘u piyasaya sürmüşlerdi. İşlemci yeni Meizu M6s modeli duyurusunun yanında tanıtıldı. Samsung, web sitesinde yer alan çip hakkındaki bilgileri sizlere detaylıca aktaralım istedik.

Çok yakında piyasaya sürülecek Exynos 7872 ile daha sessiz bir performans hedefi belirlenmiş. İşlemci 1,6 GHz’de 4 adet enerji verimli Cortex-A53 çekirdeği ile birlikte, 2.0 GHz’de hızlandırılmış 2 yüksek performanslı Cortex-A73 çekirdeği kullanan toplam 6 çekirdeğe sahiptir. Kullanıcılar çok çekirdekli performansın en hızlısını elde etmese de 2 Cortex-A73 çekirdeğinin dahil edilmesi düşük seviye 8 çekirdekli A53 çiplerine kıyasla daha iyi tek çekirdek performansı sunacaktır. Samsung tek çekirdekli performansı 2 kat artırdığını iddia ediyor.

GPU’ya gelecek olursak son nesil Arm Mali-G71 sadece tek bir grafik çekirdeği ile yapılandırılmış. Bazı seviyelerde oyun performansı sunmak için bu çekirdek 1.2 GHz’e kadar hızlandırılmış hale geliyor. Daha iyi anlamanız için şu kıyaslamayı sunalım. Note 8‘e güç veren eski Exynos 8895‘teki Mali-G71 GPU yalnızca 546 MHz hızında saat hızına sahipti. Daha uygun maliyetli bir işlemci olduğu göz önüne alındığında, bu çip 10nm teknolojiden ziyade Samsung‘un 14nm teknolojisiyle üretilmiştir. Öyle olsa dahi bu eski işlemler üzerine kurulmuş diğer orta sınıf yongalara göre önemli verimlilik anlamında yüksek artışı kullanılcıara farkettirecektir.

Exynos 7872, Samsung için de bir takım önemli ilkelere sahip. Çipin CAT 7 LTE modem ve Exynos SoC’a entegre CDMA özelliklerine sahip ilk model olduğunu öğreniyoruz. Samsung nihayet bir global modem çözümüne geçerek çipi Çin ve ABD pazarlarında başlatmak için uygun bir parça haline getirmiş. Ayrıca bir iris tarayıcı için dahili destek bulunuyor. Samsung‘un 2018’de teknolojinin orta kademe ürünlerinde bu teknolojiyi kullanacağını iddia ediyor.

Bağlantı açısından çipte tümleşik WiFi 802.11n, Bluetooth 5 ve FM radyo desteği bulacaksınız. Yine de bazı tavizler verilmiş gibi görünüyor. Exynos 7872 yalnızca daha hızlı LPDDR4 bellek yerine LPDDR3 ile uyumlu ve ve UFS depolama alanı yok. Maksimum ekran çözünürlüğü 1920×1200’de kilitli halde ve en önemlisi ise çift kameralar için desteği yok. Bununla birlikte hem arka hem de ön kameralar için 21.7 megapiksel çözünürlükte çalıştırılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca 120 fps’e kadar 1080p video kaydedebilir.

Genel olarak Exynos 7872, son Samsung Galaxy A8 2018‘in içindeki üst segment olan Exynos 9810 ve Samsung‘un portföyüne uygun olan iyi ayarlanmış orta sınıf bir çipe benziyor.

Exynos 7872 2018’de Samsung‘un orta seviye telefon lansmanlarının yanı sıra yeni duyurulan Meizu M6‘larda büyük olasılıkla bir yer edinecek.