Mobil işlemci dünyasında her geçen gün rekabet biraz daha üst seviyelere çıkmaya başladı. İlk olarak Qualcomm’un liderliğini ilan ettiği sektörde daha sonra se Samsung ve Apple kendisini göstermeye başladı. Her iki teknoloji devi de akıllı telefonlarında kullanmak adına yeni mobil işlemcilerini tanıtmaya başladı. Bunun dışında Samsung’un başka markalara işlemci satışa geçtiğini biliyoruz. Son olarak Meizu M6s modelinde yeni bir işlemci serisi daha tanıtıldı. Samsung Exynos 7872 modeli olarak duyurulan yeni işlemci modelinin özellikleri de bir hayli ilgi çekmeyi başardı. Daha hızlı ve en önemlisi de daha az güç tüketimi yapan yeni işlemciler, özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor.

Samsung Exynos 7872 Saat Hızları ve Diğer Sistemler

Daha önce ortaya çıkan Samsung Exynos 5 serisinin üyelerinden biri olan Samsung Exynos 7872, 14 nm üretim süreci ile üretiliyor ve tam olarak 6 çekirdek sunuyor. 14 nm üretim süreci belki amiral gemisi işlemciler için geride kaldı ancak orta sınıf için ideal serilerde yer alan bir işlemci modeli olarak biliniyor. Daha başarılı ve sistematik bir üretim sürecinden geçirilen işlemcilerin mimarisinde de bunun etkilerini doğrudan görebiliyorsunuz.

Amiral gemilerini pek aratmayacak olan işlemcilerde 2’li kümeleme yapılmış durumda. Zaten son dönem işlemcilerinin neredeyse tamamında aynı durumun geçerli olduğunu görmekteyiz. İki küme sisteminde her zaman olduğu gibi bir küme performans konusunda öne çıkan çekirdekleri içeriyor, ikinci küme ise tasarruf konusunda öne çıkıyor.

Dual Core ilk kümede A73 Cortex çekirdeklerini görüyoruz ve bu çekirdeklerin son çıkabildiği hız 2.0 GHz. Diğer küme ise Quad Core kümesi ve bu kümede de tasarruf odaklı bir kullanım sunuluyor. A53 Cortex çekirdeklerinin bulunduğu kümede, 1.6 GHz saat hızı sunuluyor. Düşük görevlerde kullanıma sunulacak olan bu kümenin pil tüketimi konusunda öne çıktığını da eklemek gerekiyor.

Mali-G71 grafik biriminin kullanıldığı açıklanan Samsung Exynos 7872 işlemcilerinde, ekran teknolojileri ve kamera teknolojileri konusunda da öne çıkan birçok detay söz konusu. İlk olarak kamera kısmına değinmemiz gerekecek. Samsung Exynos 7872 serisi Full HD çekim desteğine sahip. 120 fps sınırlı çekim nedeniyle yeni işlemcileri kullanan akıllı telefonlarda çift kamera sistemi pek mümkün gözükmüyor.

Kamera çözünürlük değerinde ise yüksek bir aralık sunulmuş durumda. 21.7 MP değerinde kameralara kadar destek veren seri, tek arka kamera desteği sunmuş olsa da bu kameraların çok daha başarılı olacağını görüyoruz. Fakat burada bir ikilem durumu olduğunu da hatırlatalım. 21.7 MP bir kamera ile 4K çekim desteğinin sunulmaması ilginç bir detay olacak. Ekran kısmında da maksimum olarak 1920 X 1200 çözünürlük desteğini sunacak olan işlemcilerin, LPDDR3 RAM desteği de yine öne çıkan detaylar arasında.

Modem Durumu Nasıl?

Samsung Exynos 7872 işlemcilerinin modem teknolojisinden de uzun uzadıya bahsetmek gerekiyor. İlk olarak Bluetooth 5.0 desteğinin bulunduğunu belirtelim. Wİ-Fİ kısmında ise 802.11n Dual-band desteği açıklandı.

LTE kısmına geçtiğimiz zaman ise LTE Cat 7 teknolojisini ve yüklemede de Cat 13 teknolojisini görüyoruz. LTE CAT 7 2CA modemleri sayesinde 300 Mbps indirme değeri elde ediliyor. Maksimum olarak elde edilen yükleme değeri ise 150 Mbps olarak açıklandı. Bu değerler genel anlamda başarılı ancak amiral gemisi serilerin yetişemeyen değerler.