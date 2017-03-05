Samsung Exynos 8895 Yeni Teknik Detaylar Ve Çıkış Tarihi

Birçok akıllı telefon markasının yeni seri amiral gemisi modelleri için artık geri sayım başladı. Hatta birçok markanın yeni amiral gemilerinin de MWC2017 fuarında tanıtıldığını da biliyoruz. Samsung, Apple gibi akıllı telefon devlerinin ise yeni seri akıllı telefonlarının ise henüz tanıtılmaması da bütün ilgiyi bu iki model üzerine toplamış durumda. Yeni seri akıllı telefon modelleri ile beraber gelecek olan her iki markanın telefonları ortaya çıkana kadar ise birçok yeni teknolojiyi de tanıttığını görmeye başladık. Bu konuda Apple’a göre biraz daha başarılı bir firma olarak öne çıkan Samsung’un yeni seri akıllı telefonlarında önce son işlemci modeli olan Samsung Exynos 8895 işlemcilerini tanıtması da markadan beklenen adım oldu.

Samsung Exynos 8895 Teknik Özellikleri Netlik Kazandı

Aslında yeni seri mobil işlemciler geçtiğimi günlerde duyurulmuştu. Fakat yeni seri mobil işlemcilerin teknik detayları konusunda pek fazla bilgi verilmemişti. Şimdi ise yeni işlemcilerin tüm detayları ortaya çıktı.

Samsung Exynos 8895 10 Nm üretim İle Geliyor

İlk olarak yeni seri işlemcilerin 10 Nm üretim süreci ile beraber üretildiği kesinlik kazandı. Toplamda 8 çekirdek olacağı da netlik kazanan işlemcilerin 3B transistor yapısına sahip olacağı ve bu yapı sayesinde de hem yüksek performans değerlerinin elde edileceği hem de çok daha düşük bir güç tüketimi sağlanacağı da belirtiliyor. 14 Nm üretim sürecine göre zaten performans olarak çok daha yüksek bir mobil işletim sisteminden bahsettiğimizi de eklemek gerekiyor. Haliyle hem yüksek performansı hem de daha düşük güç tüketimli olan mobil işlemcilerin pazara giren rakiplerini yakalayabileceğini de söylesek yanlış olmaz.

Son Hız İnternet Teknolojisi

Yeni seri işlemcilerin Samsung akıllı telefonlara kazandıracağı bir başka özellik ise rekor kıracak internet hız değerleri olacak. Hız değeri olarak 5CA sistemine sahip olacak olan Samsung Exynos 8895 işlemcilerinin indirme hızı ise 1 Gbps değerine kadar ulaşabilmiş durumda. Bu değerle ile beraber Samsung son dönemde piyasaya giren diğer birçok mobil işlemcinin elde ettiği performans değerlerini de elde etmiş olacak. Gigabit LTE modemleri de zaten şu an için en çok performans değeri sunan işlemciler olarak karşımıza çıkıyor.

Grafik Birimi %60 Daha Yüksek Performans Sunacak

İçerisinde Mali G71 serisi yeni grafik birimlerine de sahip olacak olan Samsung Exynos 8895 işlemcilerinin grafik işlemcileri konusunda da yeni nesle geçiş yaptığını görebiliyoruz. Bu konuda da beklenen başarıyı elde etmiş olan Samsung’un yeni seri işlemcileri ile beraber 4K çözünürlük desteği, bunun yanında 4K 120 fps kamera çekim desteği, LTE modem desteği gibi birçok ekstra destekleri de barındırdığını da eklemek gerek. Son olarak ise kamera konusunda yeni modelin 28 MP arka ve 28MP ön olmak üzere iki kamera desteği verebileceği de belirtiliyor.

Samsung Galaxy S8 İle Gelebilir

Tüm detaylı özelliklerinin ortaya çıkması ile beraber Samsung Exynos 8895 mobil işlemcilerinin ne zaman çıkış yapacağı da merak edilen son konu olarak öne çıktı. Bu noktada aslında bir belirsizlik durumu karşımıza çıkıyor. Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alacağı düşüncesi olsa da bir yandan da Snapdragon 835 serisine yer vereceği düşünülen telefonların durumu netlik kazanmadığı için henüz Samsung Exynos 8895 işlemci serisinin de nasıl bir kullanımı olacağını ve ne zaman çıkış yapacağını da söylemek oldukça zor.