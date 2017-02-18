Samsung Exynos 9 Hakkında İlk Bilgiler Gelmeye Başladı

Yeni seri amiral gemisi modelleri üzerinde bir çalışma yapmaya başlayan Samsung’un merakla beklenen yeni seri akıllı telefonları Galaxy S8 serisi için geri sayıma geçildi. Kısa bir süre içerisinde tanıtımının yapılması, tanıtımdan sonra ise artık çıkış hazırlıklarının yapılması beklenen yeni akıllı telefonlar sonrasında ise Samsung’un bir yandan da işlemci konusunda adımlar atması bekleniyor. Öyle ki marka geçtiğimiz günlerde yeni seri Samsung Exynos 9 işlemciler üzerinde çalışmalar yapmaya başladığını açıkladı.

Samsung Exynos 9 Nasıl Bir İşlemci Olacak?

Samsung’un yaptığı duyuru ile beraber üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanan yeni seri mobil işlemcilerinin ne gibi ayrıcalıklarının olacağı da netlik kazanmaya başladı. Peki bakalım Samsung Exynos 9 serisi hakkında ilk görüşler neler?

10 Nm Üretim Sürecine Dahil Olacak

İddialara göre Samsung Exynos 9 işlemcileri için ilk olarak üretim teknolojisinin nasıl olacağı ortaya çıktı. Snapdragon 835 serisi ile beraber 10 Nm üretim sürecinde işlemcilerin de yer alması ile beraber Samsung’un da mobil işlemcileri için artık yeni nesil üretim teknolojisine geçiş yapması bekleniyor.

Bu noktada Samsung Exynos 9 serisi için 10 Nm üretim sürecine geçiş yapacağı belirtiliyor. Bu iddia bile söz konusu mobil işlemcilerin aslında ne kadar daha yüksek bir performans sunacağına kanıt oluşturur nitelikte. Tabi henüz Samsung bu konuda bir doğrulama açıklamasını sunmadığı için yeni seride henüz bu işlemcilerde kesin olarak yeni üretim sürecine geçiliyor demek yanlış olur.

Mali-G71 Grafik İşlemcileri İddiası

Bir yandan da yeni seri işlemcilerin beraberinde gelecek olan grafik işlemcileri hakkında yeni detaylar paylaşılıyor. Konuşulanlara bakacak olursak oldukça iddialı olacak olan Samsung Exynos 9 işlemcilerinin beraberinde yine oldukça iddialı bir grafik işlemcisi yer alacağı bu işlemcinin ise Mali-G71 serisi olacağı da belirtiliyor.

Söz konusu işlemcilerin geri kalan tüm detayları ise Samsung’un belli süreler içerisinde yapılan açıklamaları ile beraber netlik kazanmaya başlayacak. Bakalım teknoloji devi bu seri ile beraber diğer işlemci modellerini geride bırakabilecek teknolojileri getirebilecek mi? Bunun için bir süre daha işlemcilerin diğer detaylarının, çalışma hızlarının belli olmasını beklemek gerekiyor.