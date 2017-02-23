Samsung Exynos 9 Serisi 8895 Tanıtıldı. Tüm Özellikleri

Akıllı telefonlar için kendi işlemci serilerini geliştirmeye devam eden Samsung, geçtiğimiz günlerde Sanpdragon serisinin yeni nesil işlemcilerine karşı yeni bir işlemci modeli duyurmuştu. Son nesil işlemciler olarak ortaya çıkan Samsung Exynos 9 Serisi 8895 serisinin duyurulmasının hemen ardından ise yeni serinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu oldu. Samsung ise bu arayı çok uzun tutmadı ve yeni neslin merakla beklenen işlemcisi sonunda ortaya çıktı.

Samsung Exynos 9 Serisi 8895 Nasıl Özelliklere Sahip?

Şimdiden rakiplerini geride bırakacağı algısı oluşmaya başlayan yeni nesil işlemcilerin ilk olarak performansları dikkat çekse de bunun yanında Samsung Exynos 9 Serisi 8895 modelinin birçok artı ile beraber geldiğini de belirtelim.

10 Nanometre Üretim Teknolojisi

İlk olarak Snapdragon 835 serisi işlemcilerle beraber karşımıza çıkan yeni üretim teknolojilerinden biri olan 10 Nm üretim teknolojisi artık Samsung tarafından da kullanılıyor. 14 Nm üretim sürecinden yeni üretim sürecine geçen marka Samsung Exynos 9 Serisi 8895 modelinde de 10 Nm üretim sürecini kullanmış ki bu durumun işlemcilere kattığı artılar tartışılmaz düzeyde.

Öncelikle güç tasarrufu konusunda eki teknolojiye göre en az %40 oranında tasarruf sağlayacağı düşünülen yeni seri işlemcilerin tüm bunlarla beraber performans değerleri 10 Nm üretim süreci sayesinde %27 oranında artış göstermiş durumda. Şimdiden bu üretim teknolojisinin de en iyi işlemcilerinden birinin geldiğini belirtelim.

8 Çekirdek Yeni Teknoloji

Gelelim Samsung Exynos 9 Serisi 8895 modellinin teknik özellikleri kısmına. Bu kısımda ilk dikkati çeken nokta serinin iki farklı işlemci kümesi ile beraber gelecek olması. Aslında yeni nesil işlemcilerde standartlaşmaya başlayan bu kullanımın Samsung Exynos 9 Serisi 8895 modelinde biraz daha özelleştiğini söylemek mümkün.

İşlemci içerisinde şu an açıklanmayan Samsung’un kendi geliştirdiği 4 çekirdekli bir kümenin yer alacağı diğer 4 çekirdekli kümede ise son limitlerinde çalışan Cortex A53 serisi olacağı biliniyor. Fakat hız değer markanın stratejisi gereği şu an açıklanmış değil.

Gerçek 4K Teknolojisi Geliyor

Şimdi geçelim grafik işlemcisi bölümüne Samsung Exynos 9 Serisi 8895 modeli grafik birimi olarak içerisinde Mali G71 CPU ile beraber gelmekte. Aslında bu değer ile beraber gerçek 4K çözünürlük desteğinin de verilebileceğini belirtelim. Yani yeni nesil bir grafik işlemcisi ve 4K UHD görüntülü akıllı telefon serileri artık Samsung tarafından da mümkün kılınacak gibi.

Ek olarak tabi ki bu grafik kartı kamera performanslarını da üst seviyeye çıkarmakta. 4K çekim modu bir yan dursun yeni serinin 120 fps değerinde çekim yapabilmeye olanak vereceği belirtiliyor ki bunun kamera ile doğrudan ilişkili olacağını da belirtelim. Yani desteği olsa da akıllı telefonun kamerasının da bir hayli iddialı olması gerek. Muhtemelen 28 MP değerinde kameralarla karşılaşmak mümkün olacak.

Güvenlik İçin Ayrı İşleme Birimleri

Samsung Exynos 9 Serisi 8895 modelini farklı kılan en önemli noktalardan birisi ise işlemcilerin güvenlik kısmını bambaşka bir şekilde ele alması oldu. Standart olarak işlemciler üzerinde çalışan güvenlik bölümlerinin artık farklı bir işlem kümesi içerisinde çalışacağı bu sayede parmak izi kilidi, iri tarayıcı gibi tüm bu güvenlik önlemlerinin kolay kolay kırılamayacağı belirtiliyor.

Yeni LTE Modem Teknolojisi

Son olarak Samsung Exynos 9 Serisi 8895 serisinde modem teknolojilerinin de üst seviye olacağını belirtelim. Snapdragon X20 hamlesinden sonra içerisinde yine LTE modemleri ile beraber gelen işlemci 1 Gbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızlarını destelemekte.

Ne Zaman Çıkış Yapıyor?

Yeni seri işlemciler hakkında en çok merak edilen konu ise ne zaman çıkış yapacakları oldu. Bu konuda da Samsung tarafından yapılan açıklama yeni seri işlemcilerin Galaxy S8 amiral gemisi serilerinde yer alabileceğinin sinyallerini vermiş durumda.