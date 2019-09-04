Samsung Exynos 980 Yonga Seti Tanıtıldı – Ne Gibi Özelliklere Sahip?

Samsung, yerleşik 5G modemli ilk işlemci olan Exynos 980 yonga setini duyurdu. Galaxy Note 10 serisine güç veren Exynos 9825 işlemcisindeki 7nm EUV litografi işleme teknolojisine kıyasla, 8-nanometre (nm) FinFET işlem teknolojisi üzerine kuruludur.

İki yüksek performanslı ARM Cortex-A77 çekirdeği, altı verimli Cortex-A55 çekirdeği ve ARM Mali-G76 MP5 GPU‘ya sahiptir. Modem ayrıca, 3.55Gbps’ye kadar mobil aşağı bağlantı hızını en üst düzeye çıkarmak için 2CC LTE ve 5G bağlantısını birleştiren E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) destekliyor.

Ayrıca, her yerde güvenilir mobilite için 2G ile 4G LTE arasındaki ana ağları kullanan çok modlu bir modem olarak karşımıza çıkıyor. Exynos 980, beş taneye kadar ayrı sensörü destekliyor. Daha dolu çoklu kamera deneyimleri için aynı anda üç sensörü çalıştırabiliyor.

Aynı zamanda 108Mp’ye kadar ultra yüksek çözünürlüğü de destekliyor. Özellikle, NPU’lu Exynos 980, ISP’nin beyaz dengesi, pozlama, renk tonu, doygunluk, netlik ve daha fazlası için profesyonel sonuçlar için en uygun ayarları yapmasını sağlayan sahne veya nesneleri algılar.

Samsung Exynos 9 Serisi 9820 Yongasının Özellikleri

8 nanometre (nm) LPP FinFET işlem teknolojisine dayanıyor

Optimum performans için 2 x 2,2 GHz ARM Cortex-A77 CPU’lu ve verimlilik için optimize edilmiş 6 x 1,8 GHz ARM A55 CPU’lu Sekiz çekirdek bulunuyor

ARM Mali-G76 MP5 GPU – Grafik işlemcisi var.

Entegre NPU ile geliyor.

UFS 2.1, eMMC 5.1, LPDDR4x Bellek

Arkada tek kamera olduğunda çözünürlük 108MP’ye kadar, Çift kamera olduğunda 20MP + 20MP, selfie kamerası 22MP, Çift Kamera 16 + 16MP oluyor

Dinamik haritalama ile HEVC (H.265), H.264, VP9, ​​HDR10 + desteği ile kodlayan ve kod çözen 4K UHD 120fps

WQHD+ ‘ya kadar ekran çözünürlüğünü destekliyor

5G NR Sub-6GHz 2.55 Gbps (DL) / 1.28 Gbps (UL), LTE Cat.16 5CA 1 Gbps (DL) / Kat.18 2CA 200 Mbps (UL)

Exynos 980’in bu yılın sonuna kadar seri üretimde olması bekleniyor. Bu yüzden Samsung 5G akıllı telefonlarda, muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında 108MP kamera ile görmesini bekleyebiliriz.