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Samsung Exynos 9825 Yonga Setini Duyurdu! Hangi Özelliklerle Geliyor?

Samsung, 5G destekli ve 8K UltraHD video kaydını destekleyebilen Samsung Exynos 9825 yonga setini tanıttı...

By Muhammed Arslan

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Samsung Exynos 9825 Yonga Setini Duyurdu! Hangi Özelliklerle Geliyor?

Samsung, en yeni amiral gemisi yonga seti olan yeni 7nm işleme dayanan Exynos 9825 ‘i tanıttı. Bu, 8nm işleme dayanan ve amiral gemisi Galaxy S10 serisinde yer alan Exynos 9820 yonga seti ile karşılaştırıldığında önemli bir güncelleme. Yaklaşan amiral gemisi olan Galaxy Note serisinin yeni amiral gemisi Exynos 9825 yongasıyla geleceğine inanılıyor.

Samsung, üst düzey akıllı telefonları için yılda iki amiral gemisi yonga setini piyasaya sürerek Qualcomm’un adımlarını takip ediyor gibi görünüyor. Qualcomm ayrıca iki amiral gemisi yonga getirdi – Snapdragon 855 ve son zamanlarda piyasaya sürülen 855 Plus.

Samsung Exynos 9825 Yonga Setini Duyurdu! Hangi Özelliklerle Geliyor?

Samsung Exynos 9825 Özellikleri

Samsung tarafından geliştirilen yeni Exynos 9825 yongaya gelince, sektörün 7nm EUV (aşırı ultraviyole litografi) işleme teknolojisi üzerine kurulu ilk mobil işlemci olduğu söyleniyor. Bu yeni işlemle birlikte yeni amiral gemisi işlemci daha hızlı ve güç açısından verimli olduğu iddia ediliyor.

Exynos 9825 yonga, AI destekli fotoğrafçılık ve AR deneyimini geliştirmek için entegre Sinir İşleme Ünitesi (NPU) ile birlikte geliyor. Yeni sekiz çekirdekli Exynos 9825 işlemci, sırasıyla iki daha iyi performans ve verimlilik elde edeceğine inanılan iki Cortex A75 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeğine sahip.

Samsung Exynos 9825 Yonga Setini Duyurdu! Hangi Özelliklerle Geliyor?

Oyun oynamak için Exynos 9825 işlemci, oyun oynarken daha hızlı saat hızı ve güçlü grafik performansı sunmayı vaat eden yeni Mali-G76 MP12 GPU‘ya sahip. Dahası, Exynos 9825, Samsung tarafından geleneksel 4G LTE özellikleriyle birlikte geliştirilen Exynos Modem 5100 ile 5G özelliklerine sahiptir.

Exynos 9825, 8K Ultra HD video kodlama ve kod çözme yapabiliyor. Bu, yaklaşmakta olan amiral gemisi Note 10 serisinin 8K UHD çözünürlüğünü, yani 8K’da 30fps video kaydını da destekleyebileceği anlamına gelebilir.

Depolama seçeneklerine gelince, Exynos 9825, LPDDR4x RAM‘in yanında UFS 3.0 ve 2.1 hızlarını destekleyebilir. 4K UHD (4096 × 2160) çözünürlüğe kadar olan ekranları da destekleyebilir.

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