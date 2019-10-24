Samsung Exynos 990 Yonga Seti Tanıtıldı – İşte Özellikleri!

Samsung, Exynos 990 adında yepyeni bir mobil yonga setini tanıttı. İsmini baz alırsak bu, Eylül ayının başında tanıtılan Exynos 980’in geliştirilmiş bir sürümü diyebiliriz. Yani daha güçlü bir işlemci ve özellikleri ile amiral gemisi kategorisine girdi.

Exynos 990, Huawei’nin Kirin 990 5G yonga seti gibi 7nm’lik bir işlem sürecine dayanıyor. İşlemcinin 2 + 2 + 4 üç kümeli işlemci yapılandırmasında sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapıyor. 2 tane 5. nesil özel CPU çekirdeği + 2 tane Cortex-A76 çekirdeği + 4 tane Cortex-A55 çekirdeği var.

Samsung, çekirdeklerinin saat hızlarını açıklamadı. Ancak özel CPU çekirdeği performansının önceki sürüme göre %20 arttığını ileri sürdü. Yeni işlemci, Mali-G77 MP11 GPU‘ya sahip. Yeni GPU, öncekine kıyasla %20’ye kadar performans veya güç verimliliğinde bir gelişme sağlıyor. Yeni GPU ile Samsung kesintisiz oyun vaat ediyor.

Exynos 990’da ayrıca, Exynos 9820’nin NPU’sundan daha fazla bir çekirdek olan Çift Çekirdekli NPU vardır. Ayrıca kamera performansı, sanal asistan ve genişletilmiş gerçeklik söz konusu olduğunda daha iyi deneyimler için yeni NPU ile çalışan gelişmiş bir Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) de bulunmaktadır. Yonga seti, 108 MP‘ye kadar çözünürlükte altı kamerayı destekler.

Exynos 990, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 ve UFS 2.1 depolama desteği ile geliyor. 4K UHD çözünürlüğe kadar görüntü çekimi yapabiliyor. 5G hızları için bir Exynos Modem 5123‘e sahiptir. Samsung, yeni modemin mmWave’de 7,35 Gbps’ye kadar indirme hızını desteklediğini söylüyor.

7nm EUV işlemine de dayanan yeni modem, “mobil indirme hızını artırmak için LTE ve 5G bağlantısını birleştiren” E-UTRA-NR İkili Bağlantısını (EN-DC) destekliyor. Samsung’un en yeni işlemcisi, saniyede 30 kare hızında 8K UHD video kod çözme özelliğini destekliyor. Yeni işlemcinin Galaxy S11 serisine güç vermesi bekleniyor.