Samsung Exynos İşlemcilerini Diğer Telefon Üreticilerine Satacak

Görünen o ki Güney Koreli şirket Samsung Exynos işlemcilerin üretimini genişletmeyi ve bunları diğer akıllı telefon sağlayıcılarına satmayı düşünüyor. Alıcı bulmayı planladığı için işlemci pazar payının bir parçasını almaya çok istekli görünüyorlar.

Şu anda akıllı telefon işlemcileri pazar payı açısından Samsung, Qualcomm‘un lider konumunda olduğu Apple ve MediaTek‘in ardından sadece dördüncü sırada bulunuyor. Bazı kaynaklara göre Samsung, orta sınıf akıllı telefonlar için Exynos işlemcilerini diğer markalara satmayı planlıyor ve MediaTek‘in önüne geçme girişiminde bulunuyor. Samsung‘un planları başarılı olursa MediaTek için zorlu bir 2018 olabilir.

Ayrıca analistler Samsung‘un 2020’de yaklaşan 5G şebekelerinden daha fazla yararlanabilmek için Samsung‘un akıllı telefon işlemci pazar payını diğer şirketlere satmak istediğini söylüyorlar. Böylece ürünlerinin içinde Exynos işlemcileri kullanarak bunu genişletme planları olduğu iddia ediliyor.

Hangi akıllı telefon şirketlerinin Samsung‘un Exynos işlemcilerinden ilk siparişlerini vereceğini henüz kimse bilmiyor. Apple ve Huawei‘nin kendi geliştirdikleri mobil işlemcileri olduğundan bu işlemcileri büyük ihtimalle reddedeceklerdir. Ancak kendi çözümleri henüz bulunmayan diğer şirketler ise kesinlikle bu işlemcilerden çok sayısa satın alacaklardır.