Samsung Exynos İşlemcili Yeni VR Başlığını Tanıttı

Mart ayında bir Samsung yetkilisi, şirketin yeni bir bağımsız sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını doğruladı. Akıllı telefonlara ihtiyaç duyan mevcut Gear VR başlıklarından farklı olarak, geliştirme konusundaki yeni üst düzey modeller, kendi oyuncuları ve içerik oluşturucularını hedef alan, kendi ekranları ve işlemcileri bulunan bağımsız cihazlar olacak.

Yakın tarihli Mobile World Congress Shangai etkinliğinde, Samsung, ExynosVR III referans platformunu sergilemek için üretilen bir prototip başlık sundu.

Yukarıdaki resimde de görüleceği gibi, kulaklıklı başlık saniyede 90 kare/saniye’lik çift Quad HD ekranları veya 75fps’de tek bir 4K ekranı destekleyebiliyor. “Yüksek performansa uyarlanmış işlemci” nin altında iki giriş var – M2 Dual 2.5GHz; ve Cortex-A53 Quad 1.7GHz – ARM Mali G71 MP20 grafik işlemcisi ile birlikte. Samsung’un, yeni Galaxy S8 ve S8+ amiral gemilerinin bazı modellerinde yer alan Exynos 8895 yonga setinin özelleştirilmiş bir sürümünü kullandığı da bu ayrıntılardan anlaşılıyor.

Samsung, ExynosVR platformu için referans modelinde Visual Camp firmasının göz izleme teknolojisini kullanarak birlikte çalışıyor. Visual Camp’in teknolojisi, Samsung’un başlığında ‘foveated rendering’ özelliğini kullanmasını sağlayacak. Bu, kullanıcının göz hareketlerini takip eden ve sadece doğrudan çözünürlükte tam olarak baktıklarını sağlayan, ısı oluşumunu ve güç tüketimini azaltmaya yardımcı olan periferik grafiklerin daha düşük çözünürlükte olmasını sağlayan bir tekniktir.

Visual Camp CEO’su Suk Yunchan, “Samsung Electronics ile işbirliği yaparak, teknolojimiz MWCS 2017’de uluslararası düzeyde tanınmış ve gelecek küresel pazarlama çabaları için bir köprü kurmamızı sağlamıştır. Şimdi, Koreli başlangıç ​​teknolojilerinin ve denizaşırı ürünlerinin kalitesinin yükselmesine devam edeceğiz.”

ExynosVR III başlığı, muhtemelen iç-dış izleme için harici kameralara sahip gibi görünüyor ve elle izleme, yüz ifadesi tanıma ve sesli etkileşimler de dahil olmak üzere birkaç diğer teknolojiyi de içeriyor. Ancak Samsung, referans tasarımını geliştirmeye devam ederken, nihai bir ürünü pazara sunmadan önce bir süre daha beklemek zorunda kalacağız gibi görünüyor.