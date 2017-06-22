Samsung, Exynos iT200 yongaseti seri üretimine başlıyor

Samsung, Galaxy S serisini 2010’da piyasaya sunduğundan beri akıllı telefon yonga setleri üretiyor. Artık gittikçe daha fazla ilgi gören akıllı cihazlarla şirket genişlemeye hazır ve “internet of things” için bir çözüm olan Exynos i T200‘in seri üretimine başladığını açıkladı.

Yonga seti, 28-nanometre High-K Metal Gate (HKMG) işlemiyle üretildi ve Wi-Fi bağlantısı içeriyor.

Bir Cortex-R4 işlemci ve bir Cortex-M0+ eş-işlemcisi kullanıyor ve cihazların fazladan bir denetleyiciye ihtiyaç duymadan çalışabilmelerini sağlıyor.

Bu yeni ve güçlü işlemcileri hangi telefonlarda ve ne zaman göreceğimiz konusunda bir açıklama yapılmadı. Ama bir tahminde bulunmak gerekirse yeni çıkacak olan amiral gemisi modellerde kullanılacağını tahmin edebiliriz.