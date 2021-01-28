Samsung, üst düzey özellikli cihazlarının yanı sıra artık orta segment cihazlarına da güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Şirket orta segment cihazı olan Galaxy F41 için yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı.

Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesini alan cihaz, aynı zamanda Ocak 2021 güvenlik güncellemesine de sahip oluyor. Şuan için Hindistan pazarında sunulan güncelleme ilerleyen günlerde diğer bölgelere de gelecektir.

Yeni güncelleme kablosuz olarak gönderiliyor ve cihazınızın Ayarlar sekmesinden yüklenebilir durumda. Yüklendikten sonra cihaz F415FXXU1BUAC yazlım adına ve Android 11‘in yeni arayüz ve diğer özelliklerine kavuşuyor. Galaxy M31‘den kısa bir süre sonra sunulan bu güncelleme ile şirket orta segment cihazlarını da unutmuyor.