Samsung Firmasından Samsung Hello Sürprizi

Son birkaç aydır söylentiler Galaxy S8‘i piyasaya çıkarmayı planlayan Samsung‘un yaklaşmakta olan dijital asistanı hakkındaydı. Yeni dijital asistan, şimdiye kadar olan tüm ipuçlarına göre Bixby olarak adlandırılacak. Ancak bazı dosyalanmış belgelerde, Samsung Hello olarak adlandırılan, görünüşte ilgili olan yeni bir bileşen görüldü.

Bixby, kısmen Apple’ın Siri‘yi yaratan ve daha yakın zamanda yeni nesil bir AI yardımcısı olan Viv üzerinde çalışan ekip tarafından geliştirilen çok yetenekli bir dijital asistan olarak biliniyor. Viv ve Bixby, kullanıcıları anlamak ve konuşmak, karmaşık komutları çözmek ve hatta bir kamera kullanarak optik karakter ve muhtemelen nesne tanıma özelliğini iyileştirmek için kullanılmaya aday.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında ve şüphesiz bilmediğimiz bir kaç şey daha göz önüne alındığında, Samsung’un neden Samsung Hello adında aynı şeyi çağırtıran bir markayı ortaya çıkarttığı bilinmiyor. Galaxyclub tarafından görülen bu marka, kullanıcılara, ayarlanmış olan tercihlere dayalı olarak, makaleler, eğlence, oyunlar, haberler, hava durumu ve diğer türlerin küratörlü bir listesini sunabileceğini söylüyor. Ayrıca Samsung Hello, sesli komutlarla ve ses tanımayla çalıştığı denilmekte. Bu, Google Now veya Cortana‘nın yaptıklarıyla çok benzer, bu nedenle bu yönün Bixby‘den ayrı olması ilginç.