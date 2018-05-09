Samsung Galaxy 8 Lite Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı! İşte Çıkış Tarihi

Birkaç gün önce TENAA‘da SM-G8950 model numaralı bir Samsung cihazı görüldü. Telefon Galaxy S8 Lite adını aldı ve bu ayın sonuna doğru tanıtılacak.

Twitter’da bir sızıntı hesabı (@MMDDJ_) bugün telefonun 21 Mayıs‘ta Jingdong (JD.com) merkezinde tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca telefonun online mağazaya özel olacağı da bildirildi.

Bu sızıntıyı takip eden bir twitte ise telefonun resmi tanıtım görüntülerini yayınladı. Bu da cihazın kırmızı ve siyah renklere sahip olacağını gösteriyor.

Samsung will launch GALAXY S9 lite( S8 lite) at the headquarters of JD on 21.May. Some report said it will only on https://t.co/Gz8F0kG34C. — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) May 9, 2018

Tasarım açısından bu model pratik olarak Galaxy S8 / S8 Plus‘ın daha küçük bir versiyonudur. Parmak izi tarayıcı hala büyük kardeşleri ile aynı garip konumda ve tek bir arka kamerası var. Kabul edelim kırmızı renk versiyonu muhteşem görünüyor.

Samsung Galaxy S8 Lite Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Galaxy S8 Lite 5.8 inç bir FHD + Infinity Ekran, bir Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama ile piyasaya sürülecek. Aynı zamanda 16MP arka kamera, 8MP geniş açılı bir selfie kamerası, 3000mAh pil ve Android Oreo da telefonda olacak. Samsung Galaxy S8 Lite fiyatı hakkında herhangi bir bilgi henüz yok. Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde hangi ülkelerde satışa çıkacağı da henüz belli değil.