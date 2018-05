Samsung Galaxy 8 Lite Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı! İşte Çıkış Tarihi

Birkaç gün önce TENAA‘da SM-G8950 model numaralı bir Samsung cihazı görüldü. Telefon Galaxy S8 Lite adını aldı ve bu ayın sonuna doğru tanıtılacak.

Twitter’da bir sızıntı hesabı (@MMDDJ_) bugün telefonun 21 Mayıs‘ta Jingdong (JD.com) merkezinde tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca telefonun online mağazaya özel olacağı da bildirildi.

Bu sızıntıyı takip eden bir twitte ise telefonun resmi tanıtım görüntülerini yayınladı. Bu da cihazın kırmızı ve siyah renklere sahip olacağını gösteriyor.

