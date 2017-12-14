Samsung Galaxy 8 ve 8 Plus için Oreo Beta 4 Resmen Yayınlandı!

Sizlere henüz sabah “çok yakında” etiketiyle sunduğumuz haberden sonra, Samsung Galaxy 8 ve 8 Plus için Oreo Beta 4 sürümü resmen duyuruldu. Samsung firması Oreo Beta 4‘ü Galaxy S8 ve S8 Plus modellerine sokmaya başladı. Güncelleme yaklaşık 850 MB büyüklüğünde ve her iki cihaz için de ZQL8 yazılım versiyonu halinde geliyor.

Değişikliklere geldiğimizde ise güncellemede Bluetooth istikrarıyla ilgili iyileştirmeler ve bazı ufak tefek hata düzeltmelerinin uzun bir listesi sunulmuş.

Değişiklikler listesinde ayrıca yeni Google güvenlik paketi de yer edinmiş. Kasım ayının güvenlik paketini zaten içerdiğini düşünürsek Aralık ayı paketi olsa gerek.

Samsung Galaxy 8 ve 8 Plus kullanıcıları sizler de bu güncelleme ile telefonunuzda yaşadığınız performans farkını bizlerle yorumda paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.