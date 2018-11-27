2018 yılının bitmesine çok az bir süre kaldı. Sonuç olarak yaklaşan telefonlar hakkında daha çok bilgi sızmaya başladı. Ortaya çıkan son bilgiler ise Samsung’un yaklaşan serilerinin özelliklerini yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyor. En son ki bilgiler Samsung’un giriş seviyesi serisi olan Galaxy A ve Galaxy M telefonları hakkında oldu. Telefonların depolama seçeneklerinin ve renklerinin bir özeti bu gün ortaya çıktı.

Samsung’un tanıtımda tekrardan Beyaz renk seçeneğini dönüş yapacağı netlik kazanıyor. Eski modellerde daha çok beyaz hakimken şimdiki serilerde bu renge tekrardan yer veriliyor. Ama bu sadece A serisi için ayrılmış gibi görünüyor. Daha ucuz M modelleri daha sınırlı renk seçeneği bulunacak. Bunlardan herhangi birinin degrade renklerine sahip olup olmadığı henüz net değil.

Ayrıca model isimlerinin adlandırılmasında artık iki haneli sayılar kullanılmayacak gibi görünüyor. Yeni modeller M2 ya da M20 değil de, SM-M205F tarzında olacak.

İlginç bir şekilde, depolama alanları oldukça yüksektir. Samsung Galaxy M30 cep telefonunun standart olarak 64GB ile gelmesi ve daha geniş 128GB’lık bir seçenek sunması gibi. Bu daha premium bir cihaz olacak Galaxy A50 ile eşleşiyor.

Cihaz Depolama Seçenekleri Renk Seçenekleri Diğer Model Numaraları SM-A305F 32/64GB Mavi, Siyah, Kırmızı, Beyaz SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT SM-A505F 64/128GB Mavi, pembe, siyah, gümüş, beyaz SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT SM-M105F 16/32GB Mavi ve Koyu Gri – SM-M205F 32/64GB Mavi ve Koyu Gri SM-M205FN, SM-M205G SM-M305F 64/128GB Mavi ve Koyu Gri –

Görünüşe bakılırsa, gelen modellerin hepsinin çift SIM’e sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca bunların bir hibrid kart yuvası taşıyıp taşımayacağı net değil.

Galaxy M-serisinin Orta Doğu, Afrika ve Asya’daki gelişmekte olan pazarları hedef alacağı ve yenilenen A serisinin Avrupa’da mevcut olacağı ilk tahminler arasında yer alıyor. Samsung’un bu modellerden herhangi birinde seri üretime henüz başlamayacağını unutmayın, bu nedenle ayrıntılar değişebilir.