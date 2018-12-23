Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S serisi akıllı telefonları yenilemesinin yanında orta segment serileri için de çalışmalar yapıyor. Bu noktada en çok üzerinde durulan seri ise Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar. Çok kısa bir süre öncesinde tanıtımı yapılan Samsung Galaxy A9 modeliyle beraber bu seri için de yükselişe geçen markanın şimdi ise Samsung Galaxy A10 modeli için çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Üstelik bu kez orta segment modellere göre daha iyi bir telefon söz konusu olacak.

Samsung Galaxy A10 Özellikleri Neler Olacak?

Samsung’un yeni akıllı telefonunun amiral gemisi serisi özelliklerini yansıtacağından söz ediliyor. Buna göre yeni seri akıllı telefonun içerisinde Snapdragon 845 işlemcileri yer alacak. Mevcut amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de yer alan Snapdragon 845 işlemcilerinin gücünü tartışmaya gerek yok.

İşlemciler kısmında yeni serinin detayları belli olmuş olsa da belli olan tek detaylar bunlar ile sınırlı değil. Bunun dışında yeni akıllı telefonların ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip olacağı bilgisi de var. Yeni Samsung Galaxy A9 modeli için düşünülen ancak bu modelde bulunmayan ekrandan parmak izi okuma özelliği Samsung Galaxy A10 akıllı telefonlarında yer alacak. Ekrandan parmak izi okuma özelliğinin yanında kamera kısmında da önemli bir değişiklik olacak.

Yeni akıllı telefonların arka kapak kısmında yine 4 arka kamera kullanılacak. Bu kez ön kısımda da çift kamera kullanılma ihtimali var. Muhtemelen tasarım kısmında da yeni nesle geçecek bir akıllı telefonla karşı karşıya olacağız.

Yine de yeni tasarım modellerinden hangisinin kullanılacağı konusunda kesin bir açıklama ya da bilgilendirme yok. Samsung Galaxy A10 hakkında yeni bir detay ortaya çıktığı zaman haberimizi güncelleyeceğiz. Tanıtım tarihi gibi bilgiler henüz paylaşılmış değil.