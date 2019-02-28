Bir süredir Samsung’un yeni akıllı telefon modellerini görmeye alıştık. Sürekli olarak markanın yeni seri akıllı telefonları tanıtılıyor. Bunlardan birisi de uygun fiyatlı yeni A serisi akıllı telefonlar oldu. Samsung Galaxy A10 adıyla tanıtılan yeni uygun fiyatlı modeller, bir yandan yenilenmiş tasarımı giriş seviyesi akıllı telefonlarına taşımış oldu bir yandan da düşük bütçeli modellere alternatif oldu. Hemen yeni akıllı telefon modellerinin özelliklerine geçelim.

Samsung Galaxy A10 Tasarımı

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olsa da bu modelde de tasarım kısmında önemli yenilikler var. Yine sonsuz ekran teknolojisi olarak bilinen Infinity ekran teknolojisinin yeni nesline geçiş yapıldı. Infinity V tasarımlı ekran modeliyle gelen akıllı telefonların ön kısımda neredeyse tamamen çerçevesiz bir yapı sunduğunu göreceğiz.

Alt kısımda çerçevelerin kullanıldığı akıllı telefonların ön kamerasının yer aldığı çentik alanı dışında ekstra bir detayı yok. Telefonun arka kapak kısmına geçtiğimiz zamanda tek arka kameranın kullanıldığını ekleyelim. Mini kamera alanında bir arka kamera ve hemen altında bir flaş ışığı yer alıyor.

Samsung Galaxy A10 Teknik Özellikleri

Yeni nesil akıllı telefonlar giriş seviyesi olarak adlandırabileceğimiz modeller. Telefonların 6.2 inçlik bir ekran bulunuyor. Geniş ekranda 1520 X 720 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. Yüksek çözünürlük değeriyle dikkat çeken ekranın dışında Exynos 7884 işlemcileri öne çıkıyor. 2 GB RAM bellek miktarı ve 32 GB depolama alanı da Exynos 7884 işlemcilerine eşlik eden kısım olarak karşımıza çıkıyor.

Yine kamera kısmında da tek bir arka kamera var. 13 MP değerinde f/1.9 diyafram açıklık değerine sahip olan kameraların ön kısımda ise 5 MP değerinde bir kamerayla tamamlandığını görüyoruz. Bu özelliklerle beraber Samsung Galaxy A10 akıllı telefonlarının satış fiyatı da 120 dolar olarak açıklandı. Telefonun uygun fiyatlı seriler arasında yer aldığını ve fiyat performans odaklı bir akıllı telefon olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.