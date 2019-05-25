Samsung Galaxy A10s Kısa Süre Sonra Tanıtılabilir!

Samsung‘un, kısa bir süre içinde Galaxy M40 akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdi ise son raporlar şirketin Galaxy M40 ile birlikte Galaxy A10s modelini de piyasaya süreceğini gösteriyor.

Model numarası SM-A107 olan Galaxy A10s hakkında şu an itibariyle fazla bilgi yok. Mavi, Yeşil ve Siyah renk seçenekleriyle sunulacak. Geekbench listesinde, sadece cihazın birkaç önemli özelliği açıklandı.

Galaxy A10s, 2.0GHz hızında çalışan 64-bit MediaTek Helio P22 sekiz-çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Daha önce tanıtımı yapılan Galaxy A10, şirketin kendi yongası olan Exynos 7884 yonga setiyle birlikte geldi.

Buna ek olarak diğer Galaxy A akıllı telefonları gibi, yaklaşan Galaxy A10s de kutudan çıkan en yeni Android 9.0 Pie tabanlı One UI arayüzü ile çıkacak. 2GB RAM ile geliyor. Önümüzdeki günlerde diğer özellikler hakkında daha fazla bilgi alabiliriz.

Galaxy M40 hakkında da konuşacak olursa, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile birlikte 10nm Qualcomm Snapdragon 675 Mobil Platform ile geldiği söyleniyor. Galaxy M30’da görüldüğü gibi, yaklaşan Galaxy M40 ayrıca arka tarafta ultra geniş açılı sensör ve derinlik sensörü bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Samsung geçenlerde, diğer Galaxy M akıllı telefonlarını Haziran ayının başlarında en son One UI ile güncellemeyi onayladı. Samsung Galaxy M40 cep telefonu 5.000mAh batarya ile desteklenecek ve 15W hızlı şarjı destekleyebilecek.