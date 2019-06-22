Samsung Galaxy A10s Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un A serisine birçok yeni model eklediğini biliyoruz. Marka sürekli olarak bu konuda yeni güncellemeler yapmaya da devam ediyor. Bir yandan Note 10 amiral gemisi modeli için çalışmalarını hızlandıran Samsung’un, bir yandan ise uygun fiyatlı akıllı telefonlarını da yenilediğini görebiliyoruz. Bu kez gündemde olan telefon ise Samsung Galaxy A10s akıllı telefonları.

Aslında Samsung Galaxy A10 akıllı telefonları için daha önce iki farklı model tanıtımı yapılmıştı. İlk olarak ana modelin tanıtıldığını görmüştük. Uygun fiyatlı ana modelin hemen sonrasında ise biraz daha düşük sistem özelliklerine sahip olan Samsung Galaxy A10e modelleri tanıtıldı.

Samsung Galaxy A10s Geliyor

Her iki akıllı telefonun tanıtılmasının sonrasında serinin son bulacağı düşünülüyordu. En azından bu yıl için yeni bir model gelmesi pek beklenen bir durum değildi. Fakat şimdi ortaya çıkan bazı taslak çizimleri Samsung Galaxy A10s adı verilen bir modelin daha geleceğini gösteriyor. Bu kez tanıtılacak olan akıllı telefon, diğer iki modele göre biraz daha yüksek özelliklere sahip olacak.

Telefonun arka kısımda çift arka kamera bulundurması bekleniyor. Çift arka kameranın hemen altında da flaş ışığının yer aldığını görmek mümkün olacak. Hem kamera alanı hem de kamera alanının altında yer alacak olan flaş ışığı için çok önemli bir yerleşim değişikliği söz onuşu olmayacak.

Bunların dışında arka kısımda bir de parmak izi sensörünün sunulduğunu göreceğiz. Parmak izi sensörü kısmında ise biraz daha geniş bir dairenin kullanıldığını görmekteyiz. Telefonların teknik özelliklerinin neler olacağı konusunda ise çok fazla bir bilgi bulunmuyor.

Muhtemelen yine uygun fiyatlı bir model karşımızda olacak ancak bu kez diğer iki telefondan farklı olarak daha iyi sistem özellikleri karşımıza çıkacak. Tanıtım tarihini ise bilemiyoruz.