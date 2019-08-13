Samsung Galaxy A10s Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için yeni modellerin yolda olduğu, uzun bir süredir konuşuluyordu. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda paylaşılan bilgiler bir yana, seriye eklenecek olan modellerden birisinin de Samsung Galaxy A10s akıllı telefonları olacağı açıklanmıştı. Merakla beklenen uygun fiyatlı akıllı telefon için tanıtım yapıldı.

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli olarak gelmesi beklenen Samsung Galaxy A10s akıllı telefonlarının tanıtımıyla beraber tüm özellikleri açıklanmış oldu. Sadece telefonların teknik özellikler için bilgiler değil, bunun yanında tasarım detaylarının da ortaya çıktığını gördük. Hemen Samsung Galaxy A10s akıllı telefonları için bu bilgilerden söz edelim. Bakalım karşımızda nasıl bir akıllı telefon duruyor?

Samsung Galaxy A10s Tasarımı

Samsung A serisi akıllı telefon modellerinde, yenilenmiş olan tasarıma geçiş yapmıştı. Markanın yeni akıllı telefonlarında da aynı tasarım çizgisinin korunduğunu görmek mümkün oluyor.

Yine bu modelde de yenilenen tasarım söz konusu. Telefonların ön kısmında V şeklinde çentik alanı var. Sadece ön kameranın bulunduğu bu çentik alanı dışında, herhangi bir girinti ya da çıkıntı yok.

Herhangi bir çerçeve alanı da bulunmadığı için söz konusu akıllı telefon modellerinin geniş bir ekranla karşımıza çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun dışında Samsung Galaxy A10s akıllı telefonlarının arka kapak tasarımı da son dönem akıllı telefonlarını yansıtıyor.

Yine köşeye konumlandırılmış olan üst üste sıralı kameraları görüyoruz. Akıllı telefonun üst üste sıralı çift arka kamerası var ve kameraların hemen altında da bir flaş ışığı yer alıyor. Yine parmak izi sensörlerinin de arka kapak üzerinde konumlandırıldığı net bir şekilde görülüyor.

Buraya kadar olan kısımda genel olarak Samsung Galaxy A10 serisinin tasarımının sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Çok önemli bir değişiklik söz konusu değil. Dilerseniz teknik özellikler kısmına da geçelim ve değişiklikleri ele alalım.

Teknik Özellikler Nasıl?

Yeni akıllı telefonların içerisinde çok önemli düzeyde fark yaratacak teknik özellikler bulunmuyor. Hatta standart özelliklerin sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Samsung Galaxy A10s için sunulan sınıfı düşünecek olursak, bu normal bir durum.

Telefonun içerisinde adı net olarak açıklanmayan bir işlemci yer alıyor. 8 çekirdekli işlemcinin 2 GHz maksimum hıza çıkabildiği görülüyor. 4+4 şeklinde bir dizilime sahip olan işlemciler, 2 GHz ve 1.5 GHz olarak kümelenmiş durumda.

İşlemciler kısmında giriş seviyesi bir model olduğunu söyleyebileceğimiz akıllı telefon, RAM bellek kısmında da değişiklikler sunmuyor. Yine RAM kısmında da 2 GB RAM bellek karşımıza çıkıyor ve beraberinde de 32 GB depolama alanı getiriyor.

Ekran kısmına geçtiğimi zaman ise yeni akıllı telefonların 6.2 inçlik ekran panelleri kullandığını görüyoruz. IPS ekranı bulunan ve 1520 X 720 piksel çözünürlük değeri sunan telefon, bu kısımlarda da çok önemli bir değişiklik sunmuyor.

13 MP + 2 MP değerinde arka kamerası ve bu arka kameranın karşılığında 8 MP tek ön kamerası bulunan yeni modelin fiyatı ve çıkış tarihi konusunda ise kesin bir açıklama yapılmadı. Fakat fiyatın çok yüksek olması beklenmiyor.