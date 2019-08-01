Samsung Galaxy A10s Tanıtım Posteri Sızdırıldı!

Son raporlar, Samsung‘un çok yakında söylentili Galaxy A10s akıllı telefonu piyasaya süreceğini ortaya koydu. 91mobiles tarafından paylaşılan sızdırılmış bir poster, Galaxy A10s modelinin gerçekten de çok yakında geleceğini gösteriyor. Muhtemelen, akıllı telefon önümüzdeki birkaç gün içinde resmi olarak tanıtılabilir.

Yayında paylaşılan Galaxy A10s görüntüsünde “yükseltme yakında” yazıyor. Akıllı telefon, bu yılın başlarında ortaya çıkarılan Galaxy A10 akıllı telefonun yükseltilmiş bir sürümü olarak gelecek. Kaynak, yükseltilmiş versiyonunun Galaxy A10s olarak adlandırılabileceğini ve sızan posterin onu netleştirdiğini söylüyor.

Görüntü, Galaxy A10s’un Infinity-V çentikli ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın kalın çenesi de sızıntı görüntüsünde açıkça görülmektedir. Galaxy A10s, HD+ çözünürlük sunan 6.2 inç Infinity-V ekrana sahip olabilir. 1,6 GHz ve 2 GB RAM’de çalışan bir işlemci tarafından desteklenecektir.

16 GB dahili depolama ile gelebilir. Ek depolama için microSD kart yuvasıyla donatılabilir. Telefonun Android Enterprise listesi, 32 GB dahili depolama alanıyla geleceğini açıkladı. Galaxy A10s modeli Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışıyor. Cihaz, Galaxy A10 telefonunda bulunan 3.400mAh batarya üzerinden yükseltilen 4.000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelmesi bekleniyor.